مديرية التربية والتعليم بالقاهرة تكشف تفاصيل بدء الدراسة بالمدرسة التراثية

حددت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، تفاصيل بدء الدراسة بمدرسة الحسين للحرف التراثية التابعة لإدارة وسط التعليمية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشئون التعليم الفني، ومحمد عطية، مدير المديرية.

مديرية التربية والتعليم بالقاهرة: تم معاينة مدرسة الحسين

في البداية قال الدكتور خالد عبده، مدير التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، إنه تم تشكيل لجنة برئاسة مدير التعليم الصناعي بالمديرية والموجهين العموم والأوائل لتخصصات الصناعات المعدنية والصناعات الخشبية والملابس الجاهزة والزخرفة والتنسيق والإعلان.

وأضاف «عبده» لـ«الوطن»، أن اللجنة اهتمت بمعاينة مدرسة الحسين الإعدادية بإدارة وسط التعليمية لتحويلها إلى مدرسة متخصصة للحرف التراثية والسياحية، موضحاً أن التخصصات المقترحة هي التطعيم والماركتري والحفر على الخشب وخرط الخشب وتشكيل المعادن والصياغة.

أقسام المدرسة الجديدة

وأكد الدكتور خالد عبده، أن المدرسة تستعد لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحاً أنها تشمل أقسام متعددة وهي قسم الإلكترونيات وقسم السيارات وقسم الكهرباء وقسم تشغيل المعادن.

ونوه إلى أن المدرسة تقبل الطلاب الحاصلين على مجموع 180 درجة في الشهادة الإعدادية، لافتاً إلى أنه يجر حالياً الانتهاء من كافة الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، مؤكداً أنه تم نقل معدات ثقيلة من مدرسة حلوان الميكانيكية بقسم التشغيل على الماكينات إلى مدرسة حلوان المتقدمة لتجهيز القسم بالمدرسة التراثية الجديدة.

استعدادات مكثفة للعام الدراسي الجديد

وفي سياق متصل، أكد الدكتور خالد عبده، أنه تم توجيه مديري الإدارات التعليمية، بضرورة الانتهاء من عمل صيانات بسيطة من خلال الأقسام الصناعية للمباني وسباكة وكهرباء وصيانة الحاسب وإنشاء وميكانيكا وزخرفة وملابس لخدمة العملية التعليمية للاستعداد للمعرض الثانوي والعام الدراسي الجديد.

وشدد على أن يكون لكل طالب تدريب على عمل منتج لاكتشاف الموهوبين في جميع المجالات لمساعدة الطلاب على الابتكار وبشكل جيد ولا يتم المبالغة في الطالبات مثل الزي والأدوات والخامات للتيسير على ولي الأمر.