تردد قناة الشارقة الرياضية.. شاهد مباريات الدوري الأوروبي مجانا

تعتبر قناة الشارقة الرياضية، إحدى القنوات الرياضية المتخصصة التي تبث عبر القمر الصناعي المصري «نايل سات»، لذا تزداد عمليات البحث اليومية عنه عبر «جوجل» خاصة مع اقتراب بطولة كأس العالم المقرر انطلاقها في نوفمبر المقبل، وتضم عددا كبيرا من أقوى المنتخبات العربية والأوروبية، وستقام لأول مرة في دولة عربية «قطر».

وتجذب قناة الشارقة الرياضية، اهتمام قطاع عريض من محبي المباريات المختلفة التي تحرص القناة الإماراتية على تقديمها لجميع مشاهديها على مدار الساعة.

ونوضح من خلال التقرير التالي، تردد قناة الشارقة الرياضية على النايل سات، وهي كما يلي:

تردد قناة الشارقة الرياضية

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11012.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشفير: مفتوح.

يذكر أن قناة الشارقة الرياضية، سبق أن بثت بطولة كأس السوبر الهولندي «أياكس أمستردام وبي إس في آيندهوفن»، فى يوليو الماضي، كما نقلت عددًا من المباريات الودية في بعض الدوريات الأوروبية.

ترددات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون

- تردد قناة الشارقة 11862: عمودي، عبر القمر الصناعي عرب سات (بدر 6).

- تردد قناة الشرقية 11012: عمودي، ومعدل الترميز 27500 والقمر الصناعي نايل سات.

- تردد قناة الشارقة التي تبث باللغة الأجنبية: 11012، عمودي، عبر القمر الصناعي نايل سات، معدل الترميز 27500.

تردد قنوات الشارقة عبر (الراديو)

- إذاعة الشارقة وترددها 94.4 FM.

- إذاعة القرآن الكريم الشارقة وترددها 102.7 FM.

- إذاعة 95 بلس وترددها 95.0 FM.