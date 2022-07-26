اعرف تردد قناة الشارقة الرياضية 2022 على النايل سات وأبرز برامجها

يبحث الكثيرون عن تردد قناة الشارقة الرياضية 2022 على النايل سات عبر المحرك العالمي «جوجل» خلال الدقائق القليلة الماضية، وذلك لاهتمام قطاع عريض من الجمهور بمتابعة الدوريات المختلفة عبر القناة الإماراتية التي تقدم محتوى رياضي على مدار الساعة للجمهور العربي والأجنبي.

واستمرارا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة وبوابة «الوطن» لقرائها على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي تردد قناة الشارقة الرياضية 2022 على النايل سات، وهي كالتالي:

تردد قناة الشارقة الرياضية 2022 على النايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11012.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

التصحيح: 3/4.

التشفير: مفتوح.

محتوى قناة الشارقة الرياضية HD

- غدا 27 يوليو 2022 يعرف عبر شاشة الشارقة استعدادات ليفربول للموسم الكروي بمباراة بين كل من ريد بول سالزبورج وليفربول.

- كأس السوبر الهولندي يوم 30 يوليو 2022 أياكس أمستردام وبي إس في آيندهوفن والذي يعرف عبر قناة الشارقة الرياضية HD.

- في 31 يوليو الجاري يتم بث استعدادات ليفربول للموسم الكروي بمباراة بين كل من ليفربول وستراسبورج عبر الشارقة الرياضية.

- يعرف عبر شاشة الشارقة برنامج ملاعبنا والذي يقدمه 3 مذيعين عبر الشاشة الإماراتية.

- كما يقدم برنامج رياضي بعوان واحد من الثلاثة يفدمه أيضًا عبر الشاشة 3 مذيعين، وكذلك برنامج بعنوان الخط الرياضي.

ترددات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون

- تردد قناة الشارقة 11862، استقطاب عمودي، والقمر الصناعي عرب سات ( بدر 6 ).

- تردد قناة الشرقية 11012، استقطاب عمودي، ومعدل الترميز 27500 والقمر الصناعي نايل سات.

- تردد قناة الوسطي 11012، استقطاب عمودي، والقمر الصناعي نايل سات، معدل الترميز 27500.

تردد قناة الشارقة باللغة الأجنبية 11012، استقطاب عمودي، والقمر الصناعي نايل سات، معدل الترميز 27500.

تردد قنوات الشارقة المسموعة (الراديو)

- إذاعة الشارقة وتردها 94.4 FM.

- إذاعة القرآن الكريم الشارقة ترددها 102.7 FM.

- إذاعة 95 بلس وترددها 95.0 FM.