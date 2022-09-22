تردد إذاعة القرآن الكريم على نايل سات.. برامج دينية متنوعة

تعتبر إذاعة القرآن الكريم من أشهر الإذاعات المصرية على مستوى العالم العربي، كما أنها محل بحث دائم من جانب المسلمين بجميع أنحاء العالم، نظرًا لأنها أحد أهم الإذاعة المتخصصة في بث القرآن الكريم والأحاديث النبوية الشريفة على مدار الـ24 ساعة يوميًا، وتحفل بمجموعة كبيرة من البرامج الدينية المختلفة التي يقدمها نخبة من علماء الأزهر الشريف.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن»، تردد إذاعة القرآن الكريم، لمتابعة كافة البرامج الدينية لكبار المشايخ والفقهاء وعلماء الأزهر في مصر والعالم العربي، وذلك في السطور التالية.

تردد إذاعة القرآن الكريم

يمكن تنزيل تردد إذاعة القرآن الكريم عبر القمر الصناعي المصري نايل سات، كما يلي:

التردد: 11766.

الاستقطاب: H

معدل الترميز: 27500

تردد إذاعة القرآن الكريم عبر الراديو

- تردد إذاعة القرآن الكريم في القاهرة الكبرى fm 98.0

- تردد إذاعة القرآن الكريم في المحلة الكبرى 99.6 fm

- تردد إذاعة القرآن الكريم في محافظة الإسكندرية 90.1 fm

- تردد إذاعة القرآن الكريم في بورسعيد 98.0 fm.

وتزخر خريطة إذاعة القرآن الكريم، بمجموعة كبيرة من أشهر البرامج المقدمة الى جميع أفراد الأسرة، بينها «رياض السيرة العطرة، رحاب الفقه، سيرة ومسيرة، موسوعة الفقه الإسلامي»، بالإضافة إلى بث تلاوات القرآن الكريم على مدار اليوم بأصوات أشهر المقرئين مثل «محمد رفعت، محمد صديق المنشاوي، محمود خليل الحصري، عبد الباسط عبد الصمد، مصطفى إسماعيل».