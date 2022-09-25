مكونات علبة حلوى المولد في مجمعات التموين.. 15 قطعة بـ65 جنيها

طرحت وزارة التموين والتجارة الداخلية، معلبات حلوى المولد النبوي في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، بأسعار مخفضة للمواطنين بنسبة تقل 25% عن سعر حلوى المولد في السوق المحلية والشوادر والسلاسل التجارية.

مكونات علبة حلوى المولد في مجمعات التموين

وقال محمد كمال، مدير فرع مجمع عرابي الإستهلاكي، إن حلوى المولد النبوي هذا العام عليها إقبال شديد على الشراء من قبل المواطنين المترديين على المجمعات لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية، موضحًا أن مكونات العلبة تتميز بتشكيلة مميزة وفاخرة، إذ يبلغ عدد القطع في العلبة التي تزن 1 كيلو جرام، 15 قطعة من «الفولية والسمسمية وجوز الهند والملبن والحمصية»، وغيرها من أنواع الحلوى المختلفة، فيما بلغ عدد مكونات العلبة التي تزن 2 كليو جرام ما يقرب من 30 قطعة مشكلة.

أسعار حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية

وتتيح وزارة التموين من خلال شركة مخابز شمال القاهرة، أنواع وأوزان مختلفة من علب حلوى المولد، وتشمل الأسعار كالتالي:

- علبة سادة لوكس كرتون وزن كيلو جرام واحد بسعر 65 جنيهًا.

- علبة باغ وزن 2 كيلو جرام بسعر 145 جنيهًا.

- علبة باغ وزن 3 كيلو جرامات بسعر 230 جنيهًا.

- علبة سادة لوكس كرتون وزن 2 كيلو جرام بسعر 130 جنيهًا.

- علبة سادة لوكس كرتون وزن 3 كيلو جرامات بسعر 215 جنيهًا.

- علبة سادة لوكس كرتون وزن 5 كيلو جرامات بسعر 400 جنيه.

- علبة فاخرة مكسرات كرتون وزن 3 كيلو جرامات بسعر 350 جنيهًا.

- علبة فاخرة مكسرات كرتون وزن 5 كيلو جرامات بسعر 550 جنيهًا.

- علبة فاخرة مكسرات كرتون وزن 6 كيلوجرامات بسعر 650 جنيهًا.