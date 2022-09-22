«التموين» تثبت سعر الأرز والسكر في المجمعات عند 10.50 جنيه خارج البطاقة

قررت وزارة التموين والتجارة الداخلية، تثبيت سعر سلعتي الأرز والسكر في جميع فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لها، لجميع المواطنين كسلعة حرة سواء خارج البطاقة التموينية أو لحامليها.

سعر الأرز والسكر في المجمعات الاستهلاكية

وأكدت الوزارة أنّ أي مواطن لا يحمل بطاقة التموين يستطيع شراء ما يرغب من الأرز بسعر 10 جنيهات ونصف سعر الكيس المعبأ وزن واحد كيلو جرام، لافتة إلى أنّه يمكنه أيضًا شراء السكر خارج بطاقة التموين بسعر 10 جنيهات ونصف مقابل الكيس المعبأ وزن واحد كيلو جرام.

وأوضحت الوزارة، أنّ أسعار السلع الغذائية التي تضخها في فروع المجمعات الاستهلاكية هي الأرخص في السوق المحلي، مشيرة إلى أنّ سعر الأرز في المحال والسلاسل التجارية يتراوح بين 12 و15 جنيهًا.

1200 مجمع استهلاكي

وتنتشر المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين على مستوى محافظات الجمهورية، ويبلغ عددها 1200 مجمع، يوفر شراء السلع التموينية لكافة المواطنين دون التقيد بحمل البطاقة التموينية، خلال البطاقة، وتضخ الشركة القابضة للصناعات العذائية في المجمعات الاستهلاكية ما يقرب من 1300 سلعة غذائية وغير غذائية، بداية من اللحوم والدواجن المجمدة والزيت والسكر والأرز وصولًا إلى المنظفات، بأسعار تقل عن السوق المحلي بنسبة تتراوح من 20 حتى 25%.

توفير السلع الغذائية في منافذ مشروع جمعيتي

كما توفر وزارة التموين نفس السلع الغذائية في منافذ مشروع جمعيتي البالغ عددها 6700 منفذ على مستوى المحافظات، وأيضًا في السيارات المتنقلة المتمركزة في الميادين والشوارع الرئيسية، لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية واللحوم بأنواعها بأسعار مخفضة.