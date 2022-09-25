التموين تطرح حلوى المولد في المجمعات الاستهلاكية.. سعر الكيلو 65 جنيها

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية من خلال شركة مخابز القاهرة الكبرى التابعة لها في طرح حلوى المولد النبوي في فروع المجمعات الاستهلاكية البالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، وذلك بأسعار مخفضة عن أسعار الحلوى في الأسواق والسلاسل التجارية والشوادر المقامة لبيع حلو المولد النبوي 2022.

أسعار حلوى المولد النبوي 2022 في مجمعات التموين

وجاءت أسعار حلوى المولد النبوي 2022 التي طرحتها وزارة التموين من خلال شركة مخابز القاهرة الكبرى في المنافذ والمجمعات الاستهلاكية، كالتالي:

** علبة سادة لوكس كرتون وزن كيلوجرام واحد بسعر 65 جنيهًا.

** علبة باغ وزن 2 كيلوجرام بسعر 145 جنيهًا.

** علبة باغ وزن 3 كيلو بسعر 230 جنيها.

** علبة سادة لوكس كرتون وزن 2 كيلوجرام بسعر 130 جنيهًا.

** علبة سادة لوكس كرتون وزن 3 كيلوجرامات بسعر 215 جنيهًا.

** علبة سادة لوكس كرتون وزن 5 كيلوجرامات بسعر 400 جنيه.

** علبة فاخرة مكسرات كرتون وزن 3 كيلوجرامات بسعر 350 جنيهًا.

** علبة فاخرة مكسرات كرتون وزن 5 كيلوجرامات بسعر 550 جنيهًا.

** علبة فاخرة مكسرات كرتون وزن 6 كيلوجرامات بسعر 650 جنيهًا.

حلوى المولد النبوي في التموين محلية الصنع

وقال اللواء علي أشرف رئيس شركة مخابز القاهرة الكبرى، إنَّ حلوى المولد النبوي، التي تمّ طرحها في منافذ الشركة والمجمعات الاستهلاكية لوزارة التموين تتميز بجودتها العالية وسعرها المنخفض، فضلًا عن كون جميع المواد الخام المستخدمة في تصنيع الحلوى محلية الصنع 100%.

وأضاف رئيس شركة مخابز القاهرة في تصريحات لـ«الوطن» أنَّ الشركة تطرح هذا الموسم من المولد النبوي الشريف ما يقرب من 20 طنًا من منتجات حلوى المولد النبوي من أجل سد احتياجات المواطنين من المواطنين، من خلال توزيع المنتجات على منافذ الشركة وفروع المجمعات الاستهلاكية، منوهًا إلى أنَّ الكمية المنتجة قابلة للزيادة حسب الاستهلاك.