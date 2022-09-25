تقديم عرضين متتاليين لمسرحية «خطة كيوبيد» بسبب إقبال الجمهور

شهد العرض المسرحي «خطة كيوبيد» إقبالًا جماهيريًا كبيرًا منذ افتتاحه يوم 15 سبتمبر بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، وجمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والدكتور علاء قوقة، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.

وقررت إدارة «المسرح الحديث» برئاسة محسن منصور الاتفاق مع فريق عمل العرض ومخرجه أحمد فؤاد على تقديم عرضين متتاليين أيام الأحد والاثنين والأربعاء، وسيكون العرض الأول في تمام الساعة 7 مساءا والعرض الثاني في 9 مساءً.

مخرج «خطة كيوبيد»: سعيدون بالإقبال الكبير

وأكّد أحمد فؤاد مخرج العرض سعادته بالإقبال الكبير من الجمهور على العرض، مضيفًا أنَّ «تقديم عرضين متتاليين أمر مرهق للغاية على فريق العمل ولكن حرصًا على تلبية رغبة الجمهور سنفعل ذلك».

تفاصيل العرض المسرحي «خطة كيوبيد»

خطة كيوبيد يناقش العلاقة بين الرجل والمرأة في إطار يجمع بين التراجيديا والكوميديا، العرض بطولة كريم الحسيني، وعبدالمنعم رياض، ونوال سمير، وأمنية حسن، وديكور أحمد أمين، وإضاءة أبو بكر الشريف، وأزياء رباب البرنس، وتنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، وموسيقى تامر عبدالمجيد، ومساعد مخرج تحت التدريب ياسمين علي، ومساعد إخراج دعاء حسين، ومخرج منفذ نور محيي فهمي، وتأليف وأشعار عبدالله الشاعر، وإخراج أحمد فؤاد.