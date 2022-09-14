قاعة يوسف إدريس تفتح أبوابها للجمهور بعد غياب 11 عاما بـ«خطة كيوبيد»

تفتح في السابعة مساء غد الخميس، قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام التابعة لفرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، أبوابها أمام الجمهور، بعد 11 عامًا من التوقف؛ لتضاف إلى مسارح وقاعات البيت الفني للمسرح، وذلك بعرض «خطة كيوبيد»، من إخراج أحمد فؤاد.

افتتاح قاعة يوسف إدريس عقب انتهاء أعمال الصيانة

وقال الفنان محسن منصور، مدير فرقة المسرح الحديث، في بيان صحفي، إنّ قاعة يوسف إدريس يُعاد افتتاحها عقب انتهاء أعمال الصيانة، ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات، بما يتناسب مع متطلبات العروض المقدمة بالقاعات ذات الطبيعة الخاصة والمختلفة.

وأضاف محسن منصور: «تولدت لديّ الرغبة في استعادة نشاط قاعة يوسف إدريس بمسرح السلام، وذلك باعتبارها منفذا ثقافيا مهما لاستيعاب وتقديم عروض الفرق المختلفة بجانب قاعة المسرح الكبيرة، وهذه الرغبة لاقت قبولًا ومساندة من جميع إدارات البيت الفني للمسرح وعلى رأسهم رئيس البيت الفني للمسرح الفنان إسماعيل مختار الذي قام بتذليل العقبات التي كانت سببًا في إغلاق القاعة وأيضًا قدم كل الدعم لتجهيزها بأحدث تقنيات الصوت والإضاءة بجانب تجهيز غرف الممثلين».

وتابع: «يسعدني أن أتوجه إليه بالشكر وأتوجه أيضا بالشكر للدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة على دعمها للمسرح والمسرحيين، وخالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي الذي كان داعما لفكرة إعادة إحياء قاعة يوسف إدريس ومساندا لها».

أبطال وصُناع مسلسل خطة كيوبيد

يذكر أن عرض «خطة كيوبيد»، من تأليف عبد الله الشاعر، وبطولة عبد المنعم رياض، وكريم الحسيني، ونوال سمير، وأمنية حسن، وديكور أحمد أمين، وأزياء رباب البرنس، وإضاءة أبو بكر الشريف، وعزف تامر عبد المجيد، وإعداد موسيقي محمد عبد الله، وإخراج أحمد فؤاد.