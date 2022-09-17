«خطة كيوبيد» يرفع شعار «كامل العدد» على شباك التذاكر لليوم الثاني

إقبال جماهيري غير عادي على شباك التذاكر للعرض المسرحي «خطة كيوبيد»، في ليلته الثانية على التوالي، والذي شهد افتتاحه مساء الخميس، حضور خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي، ومحسن منصور مدير فرقة المسرح الحديث بالبيت الفني للمسرح، جمال ياقوت رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، والدكتور علاء قوقة، وعدد من الشخصيات العامة والفنانين والإعلاميين.

إعادة افتتاح قاعة يوسف ادريس

وشهد الافتتاح أيضا إعادة افتتاح قاعة يوسف إدريس بعد إغلاقها لمدة تزيد عن 11 عاما، وهو حدث مسرحي وثقافي مهم، فتلك القاعة كانت لسنوات طويلة بمثابة منفذ ثقافي مهم، ومركز تنوير وتجارب للشباب، وشهدت العديد من العروض التجريبية التي قدمت بها.

وعبر أحمد فؤاد، مخرج العرض، عن سعادته بالأصداء التي حصلت عليها المسرحية منذ أول يومان من العرض، ومدى إقبال الجمهور على حضور العرض قائلا: «منذ قبل بداية العرض بأسبوع وتصلنا العديد من الرسائل على حسابات المسرحية على مواقع التواصل الاجتماعي، للسؤال عن كيفية الحجز ومواعيد العرض وغيرها من التفاصيل، بل وأحيانا يصلنا العديد من الحجوزات المستمرة، والتي جعلت شباك التذاكر لمسرح السلام يعلن عن بيع كل التذاكر على مدار يومان، بل وهناك حجوزات مستمرة حتى نهاية الأسبوع، وهو مايسعد أي فريق عمل مسرحي».

ردود فعل إيجابية

وأضاف «فؤاد»، في بيان: «كما أنني حصلت على العديد من ردود الأفعال الإيجابية بعد العرض، من الجمهور الذي أكد لنا عن مدى سعادته وإعجابه بالعرض الذي تدور أحداثه خلال ساعة، وأنه بالرغم من تقديمه في قالب كوميدي اجتماعي خفيف، ولكن يتناول قضية مهمة ومنتشرة في المجتمع، خاصة وأن فكرة العرض تتحدث عن تيمة الحب، بسبب انتشار ظاهرة اجتماع أشخاص في علاقات حب والانفصال بعدها سريعا، للبحث عن سبب المشكلة، ولكن في إطار اجتماعي كوميدي، من خلال الأيقونة الشهيرة لفكرة الحب وهي (كيوبيد) من خلال فرضية معينة.

مشيرا إلى أن الكوميديا الاجتماعية من أفضل الأنواع التي يتقبلها الجمهور لحل مشاكله بشكل ساخر، حيث وضعنا فرضية أن كيوبيد رجل كبير في السن وتوقف عن العمل وقررالزواج، وعندما نضجت ابنته حدثت معها نفس المشكلات مع خطيبها التي تؤدي الى نفس المصير بعد الزواج».

«خطة كيوبيد» بطولة عبدالمنعم رياض، كريم الحسيني، نوال سمير، أمنية حسن، ديكور أحمد أمين، إضاءة أبو بكر الشريف، أزياء رباب البرنس، تنفيذ ديكور وأزياء مي كمال، موسيقى تامرعبدالمجيد، مساعد مُخرج تحت التدريب ياسمين علي، مساعد إخراج دعاء حسين، مُخرج منفذ نور محيي فهمي، تأليف وأشعار عبدالله الشاعر، إخراج أحمد فؤاد.