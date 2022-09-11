كريم الحسيني وأمنية حسن يبحثان عن حلول لمشاكل الزواج في «خطة كيوبيد»

يجري المخرج أحمد فؤاد بروفات يومية مكثفة على مسرح السلام بالقصر العيني مع فريق عمل مسرحية «خطة كيوبيد» استعدادًا لافتتاح العرض يوم الخميس الموافق 15 من سبتمبر الجاري بقاعة يوسف إدريس، بالتزامن مع الاحتفال بإعادة افتتاح تلك القاعة بعد إغلاقها لمدة تزيد على 11 عامًا.

وقال كريم الحسيني في بيان صحفي، إنَّ عرض «خطة كيوبيد» بمثابة ورشة إذ يتمّ تقديم شخصيات مختلفة به، كما أنَّ الكوميديا في العرض تعتمد على الموقف وليس «الإفيه»، وهو ما يُعد أمرًا صعبًا فعلى الممثل أن يكون متحكمًا في الشخصية بشكل جيد.

وأشار إلى أنَّ هناك علاقة صداقة تجمعه بين أحمد فؤاد وعبدالله الشاعر كاتب العرض منذ عدة سنوات، وأنَّه كان يرغب بشدة في التعاون معهما، لكن فؤاد كان ينتظر العرض المناسب، مضيفًا أنَّه بمجرد معرفته الأبطال المشاركين في العرض معه تمسك أكثر بـ«خطة كيوبيد».

كريم الحسيني يتحدث عن خطة كيوبيد

وأكّد كريم الحسيني أن أي ممثل يرغب في التعاون مع أحمد فؤاد لأنَّه قادر على إخراج قدرات فنية من الممثل لم يتمّ اكتشافها من قبل، موجهًا الشكر للفنان محسن منصور مدير مسرح السلام لحرصه على تقديم فن يحمل فكر.

ووصفت أمنية حسن العرض بأنّه «خطة عظيمة» تبحث عن طرق التوافق بين الرجل والمرأة المقبلين على الزواج لتخطي المشاكل التي تحدث بينهما والوصول إلى بر الأمان في إطار يجمع بين الكوميديا والدراما والرومانسية.

أمنية حسن: كنت أنتظر فرصة تعاوني مع المخرج أحمد فؤاد

وأعربت عن سعادتها بالعرض وفريق العمل، مشيرة إلى أنَّها كانت تنتظر فرصة للعمل مع أحمد فؤاد، واصفة إياه بمخرج مميز وله رؤية، موضحة أن لها تجارب كوميدية سابقة على مسرح عين شمس حيثُ قدمت العديد من العروض عليه منذ عام 2006، ولكن عرض «خطة كيوبيد» مختلف ومرهق للغاية فهو يعتمد على التمثيل والغناء والحركة فهو تجربة ثرية جدًا.

من جهته، أكّد المخرج أحمد فؤاد أنَّ كريم الحسيني فنان مميز منذ طفولته، مشيرًا إلى أنهما كانا ينتظران فرصة للعمل معًا منذ فترة طويلة حتى جاء عرض «خطة كيوبيد»، إذ وجد أنَّ كريم مناسب للدور الذي يعتمد على القبول في المقام الأول وهو أمر يتمتع به كريم، مضيفًا أن كريم يتمتع بإمكانيات كثيرة منها الغناء فهو ممثل شامل ومجتهد يتمكن من تقديم مختلف الألوان بسهولة وتميز.

وأعرب «فؤاد» عن سعادته بالعمل مع أمنية حسن قائلًا: «أنا من المعجبين بها منذ 10 سنوات كمطربة وتجمعنا صداقة منذ ذلك الوقت تقريبًا»، مشيرًا إلى أنَّها مجتهدة وتسعى للتميز والتعلم وكان ذلك واضحًا خلال دراستها في معهد فنون مسرحية فهي ترغب أن تصبح ممثلة شاملة تقدم كل الأدوار وهو ما يبحث عنه أي مخرج في الفنان الذي يعمل معه.