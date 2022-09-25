«غرفة صناعة الحبوب»: المخزون الاستراتيجي للقمح يكفي 5 أشهر

يغطي المخزون الاستراتيجي من القمح، طلبات السوق المحلية لمدة تصل 5 أشهر، وهو ما يجعل السلعة الاستراتيجية في مأمن من تقلبات السعر العالمي، بعد دخول الإنتاج المحلي.

4.2 ملايين طن من القمح

وأكّد مجدي الوليلي عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أنَّ المخزون المصري من القمح يكفي لـ5 أشهر، وذلك لوجود الإنتاج المحلي الذي يقدر بـ4 ملايين و200 ألف طن في المخازن والشون والصوامع المصرية الخاصة بقطاع الأعمال العام.

انفراجة في السلع الاستراتيجية

وعلق «الوليلي» علي قرار عدم مد حظر تصدير الدقيق من جانب وزارة التجارة والصناعة، قائلًا إنَّ هناك رؤية من وزير التجارة والصناعة الجديد بإلغاء قرارات الحظر المتعلقة بالتصدير لاحتياج الدولة للدولار، كما أنَّ القرار غير متعلق بـ القمح والدقيق فقط بل يشمل أيضًا العدس والفول والفاصوليا والمكرونة، ويعكس وجود انفراجة في السلع الاستراتيجية لدى الدولة.

تصدير الدقيق ومنتجاته إلى الخارج

وأوضح عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الحبوب، لـ«الوطن» أنَّ الدولة تستورد القمح ولا تصدره، بل تصدر الدقيق ومنتجات الدقيق كالمكرونة و«الكورن فلكس» وغيرها من المنتجات التي يدخل الدقيق في صناعتها.

يذكر أنَّ وزارة التجارة والصناعة، كانت قد قررت مارس الماضي، حظر تصدير عدد من السلع الاستراتيجية، بما يضمن من توافرها في السوق المحلية، وتأمين الطلب عليها من جانب المواطنين، بشكل كبير، قبل أن تمدّ القرار 3 أشهر أخرى، إلى أن توقف العمل به مطلع الشهر الجاري.