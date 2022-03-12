«صناعة الحبوب»: قرار وقف تصدير الفول والعدس هدفه خفض الأسعار

بعد أن أصدرت وزارة التجارة والصناعة، قرارًا بمنع تصدير عدد من المحاصيل المتمثلة في الفول، والعدس، والقمح والدقيق والمكرونة، وكذلك قرارًا بوقف تصدير الزيوت بكل أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر، قال وجدي المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات، إن الدولة اتخذت قرارًا صحيحًا وحكيمًا لمنع تصدير تلك المنتجات والمحاصيل الزراعية؛ للحفاظ على مصلحة المواطن في المرتبة الأولى.

وأضاف «المشد» في تصريحات خاصة لـ «الوطن»، أن قرار وزارة التجارة والصناعة بوقف تصدير هذه الحبوب؛ لأنها تمثل أساسًا لطعام المواطن المصري، إذ تعد من المنتجات الرئيسية في كل منزل مصري، وقرار وقف تصديرها، يأتي لتوفير السلع بكميات كبيرة في السوق المصرية.

قرار وقف التصدير لصالح المواطن المصري

وأشار، إلى أن الدولة تعمل على زيادة المعروض من كميات المنتجات الزراعية، والحبوب وتوفيرها في الأسواق، حتى لا يكون هناك استغلال للأوضاع الحالية، وزيادة أسعار هذه المنتجات من قبل البعض من التجار، إذ أن تواجد المعروض بشكل أكبر من الطلب، يساعد على تراجع الأسعار.

ولفت نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إلى أن توفر السلعة بشكل كبير وكاف، يقلل من الأسعار، وهو ما يمثل السياسة الحالية التي تعمل بها الدولة، إذ أن أهم شيء هو توفير المنتجات الغذائية للمواطنين بكميات كبيرة ليكون السعر عادل ولمنع الاستغلال.

وأوضح أنه سيكون هناك تأثيرات بشكل أكيد للأزمة الروسية الأوكرانية على الاقتصاد المصري، وهو ما أعلنه مجلس الوزراء في لقاءات سابقة، إذ أن ارتفاع الأسعار العالمية بالتأكيد يؤثر على الأسعار المحلية، هذا ليس فقط في مصر، بل في جميع دول العالم، وخاصة الدول التي تعتمد على الاستيراد بشكل أساسي.