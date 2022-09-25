«القاضي»: زيادة الاحتياطي الإلزامي على الودائع يهدف لاحتواء التضخم

قال أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، إنّ قرار البنك المركزي المصري بزيادة نسبة الاحتياطي الإلزامي على الودائع إلى 18%، يهدف في الأساس لسحب السيولة والحد من أحد الآثار التي تؤدي إلى زيادة تضخمية، وعدم الضغط على عجز الموازنة بزيادة سعر الكوريدور، أي سعر الإيداع والإقراض في حده الأدنى عند ليلة واحدة.

وأضاف القاضي في تصريحات صحفية، أنّ القطاع المصرفي أحد أقوى القطاعات المستقرة، وتستطيع ميزانيات البنوك تحمل هذه التكلفة دون التأثير على ربحيتها، في مقابل دعم الاقتصاد القومي وتوجهات البنك المركزي في هذا الوقت المهم.

كان البنك المركزي المصري، ممثلا في لجنة السياسة النقدية، قرر الخميس الماضي، تثبيت سعر الفائدة عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض، كما زاد نسبة الاحتياطي الالزامي على الودائع إلى 18% بدلا من 14%.