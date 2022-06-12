1.5 مليار جنيه صافي أرباح المصرف المتحد في عام 2021

كشف أشرف القاضي، رئيس مجلس إدارة المصرف المتحد، عن نتائج أعمال مصرفه للعام الماضي، التي بلغت نحو 1,5 مليار جنيه صافي أرباح قبل الضرائب، مقارنة بنحو 1,6 مليار جنيه خلال عام 2020.

وقال «القاضي» في تصريحاته خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك، إنَّ صافي الأرباح بعد الضرائب للبنك بلغت نحو 1,1 مليار جنيه لنفس الفترة، مقارنة بـ 1,3 مليار جنيه خلال عام 2020.

أشار رئيس البنك الذي تتبع ملكيته بالكامل لـ البنك المركزي المصري، إلى أنَّ مصرفه يحرص على المشاركة في المبادرات القومية مثل حياة كريمة، بتمويلات لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر الهامة لنمو الاقتصاد المصري.

القاضي: المصرف المتحد شريك أساسي في تمويل مشروعات الدولة

وأضاف «القاضي»، «نحرص على تمويل المشروعات الوطنية العملاقة، في قطاعي الصناعة والزراعة والقطاع الخدمي»، كاشفا عن أحدث مساهمات المصرف المتحد في تمويل مشترك لشركة القناة للسكر، والتي من المتوقع أن تحقق الإكتفاء الذاتي للسوق المحلي من سلعة السكر، بل والتحول للتصدير.

كما كشف عن توظيف نحو 65% من حجم محفظة القروض في تمويل المشروعات المختلفة، لافتا إلى وصول محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 19,5 مليار جنيه، بنمو 23.4% خلال عامين فقط.

وأوضح أنَّ حجم محفظة الودائع بلغ نحو 45 مليار جنيه بنهاية 2021، بنمو 20% على مدار عامين، مشيرا إلى اهتمام المصرف المتحد بالمنتجات المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، خاصةً منتجات التجزئة المصرفية

مساهمات البنك في الصناديق القومية وبرامج الدولة الاجتماعية

ولفت إلى جهود المصرف المتحد، بفضل توجيهات البنك المركزي المصري، في المشاركة بعدد من الصناديق القومية الكبري، مثل صندوق «لايت هوس» لدعم المنظومة التعليمية، وصندوقين آخرين لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودعم الرياضة، بجانب مساندة برامج الدولة الاجتماعية والاقتصادية الاقصادية في مجال التمويل العقاري.

يجدر الإشارة إلى أنَّ المصرف المتحد سابع أكبر الممولين لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مصر، نظرا لدور الأخير في رفع معدلات التشغيل والحد من البطالة، وبالتالي تحقيق أحد أهم أسس العدالة الاجتماعية.

ووصل عدد فروع المصرف المتحد إلى 70 فرعا و5 مراكز رقمية منتشرة في أنحاء الجمهورية، بنهاية 2021، بجانب إنجاز جزء كبير من إنشاءات مبنى البنك بالعاصمة الإدارية الجديدة.

كما تم إنفاق أكثر من 7 مليارات جنيه لتحديث البنية التحتية التكنولوجية للمصرف المتحد، في إطار خطة البنك لميكنة جميع العمليات المصرفية، بجانب الاهتمام بتدريب كوادر البنك بواقع أكثر من 70 ألف ساعة تدريب مكثفة ودورات في مجالات العمل المصرفي.

وضخ المصرف المتحد نحو 30 مليون جنيه في مجال المسؤولية المجتمعية خلال 2021، لمساندة أجهزة الدولة في دورها التنموي والمجتمعي، خاصة في مجالات التعليم والتعليم الفني والصحة والتضامن الاجتماعي، عبر المساهمة في صندوق تحيا مصر ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة بهية ومعهد الأورام، ومبادرتي حياة كريمة وأولادنا في عنينا، ومبادرة الحكومة لتطوير المنظومة الصحية، وتوفير لقاح ضد كورونا لغير القادرين، كما يقدم دعم لشريحة الشباب وريادة الأعمال والشركات الناشئة من خلال مبادرة «رواد النيل».