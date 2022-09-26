خطوات الحصول على كعب عمل لذوي الهمم من حملة المؤهلات وغيرها.. اعرفها

كشفت وزارة القوى العاملة، عن إمكانية الحصول على كعب عمل مميكن لتيسير الأمر على المواطنين الراغبين في الحصول عليه لتقديمه للجهات المختلفة دون الحاجة للوقوف ساعات في الانتظار للحصول عليه من داخل مكاتب العمل المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من خدمة كعب العمل المميكن يأتي في إطار اتجاه الدولة نحو التحول الرقمي ومصر الرقمية بالإضافة لأن تلك الخطوة أتت ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة للوقاية من انتشار فيروس كورونا.

خطوات الحصول على كعب عمل مميكن

وللحصول على كعب عمل مميكن من القوي العاملة يجب الدخول إلى موقع الوزارة الرسمي، ثم يتم اختيار تسجيل راغبي العمل، واختيار التسجيل لأول مرة (في حال إن لم تكن سجلت على المنظومة من قبل)، ثم إدخال البيانات المطلوبة مع اختيار خانة رغبة مكان العمل سواء بالداخل أو الخارج أو الكعب.

وتتضمن الخطوات أنه يتوجب على المواطن الراغب في الحصول على كعب عمل التوجه إلى المديرية التابع لها أو أقرب مكتب عمل لاستلامه.

إجراءات استخراج كعب عمل لذوى الهمم

وفي سياق متصل، يمكن لأصحاب الإعاقات المختلفة الحصول على كعب عمل لتقديمه إلى الجهات الرسمية، إذ يكفل القانون لهؤلاء الأشخاص أحقية الحصول على فرص عمل لمن يحملون مؤهلات عليا وغير الحاملين، بشرط الحصول على هذا القيد.

أوراق استخراج كعب العمل لحملة المؤهلات من ذوي الهمم

وتتضمن الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل لحملة المؤهلات من ذوي الإعاقة، تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل الدراسي، مستندات الكشف الطبي مثبت بها نوع الإعاقة، وأن يذهب طالب الخدمة بشخصه للحصول عليها، الاستعلام عن الموقف التأميني، وتقديم شهادة الخبرة (إن وجدت).

أوراق استخراج كعب العمل لغير الحاصلين على المؤهلات من ذوي الهمم

أما عن الأوراق المطلوبة لاستخراج كعب العمل لغير الحاصلين على مؤهل من ذوي الهمم فمنها تقديم صورة بطاقة الرقم القومي، تقديم شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولة الحرفة لإحدى الحرف (إن وجدت)، تقديم صورة من شهادة التأهيل، تقديم صورة من بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة، استعلام عن الموقف التأميني، مع ضرورة أن يتواجد الشخص بنفسه إذا لا يوجد تفويض في هذا الأمر.