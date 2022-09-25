القبض على عاطل أنهى حياة شاب في الإسكندرية بسبب خلافات سابقة

ألقت قوة من مباحث قسم شرطة الدخيلة غرب الإسكندرية القبض على عاطل يدعى «أحمد. ي» وشهرته «أبوسنة»، أنهى حياة شاب «أحمد. ب»، 25 سنة، بمنطقة مساكن الصينية التابعة لدائرة القسم عقب وقوع مشاجرة بينهما.

بدأت الواقعة حينما تلقى اللواء خالد البروي، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الدخيلة المقدم ياسر قطان، بورود بلاغ بمشاجرة بمنطقة المساكن الصينية ووجود قتيل وهروب القاتل.

تفاصيل جريمة الدخيلة

انتقلت قوة من قسم الدخيلة بقيادة مأمور القسم ورئيس المباحث المقدم أحمد شمس، وتبين مقتل «أحمد. ب» 25 عامًا، بعد مشاجرة بينه وبين القاتل «أحمد. ي»، وذلك لوجود خلافات سابقة بينهما منذ عامين وعلى أثرها ترك المجني عليه المنطقة.

وتبين من التحريات أنه يوم الحادث تصادف وجود القتيل بالمنطقة وتقابل مع القاتل لتنشب مشاجرة بينهما على أثرها جرى طعن المجني عليه في الرقبة وهرب.

ضبط المتهم

وبتكثيف البحث والتحريات من مباحث قسم شرطة الدخيلة أمكن تحديد مكان المتهم الهارب، وجرى ضبطه وتحرير محضر بالواقعة، واعترف بتفاصيلها، وجرت إحالته للنيابة المختصة، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.