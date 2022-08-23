رسالة لصحيفة محلية تكشف لغز جريمة قتل عمرها 34 عامًا في أمريكا

نجحت الصحافة المحلية الأمريكية في كشف غموض حادث قتل وقع قبل 34 عامًا، حينما قُتلت «آنا كين»، في أكتوبر عام 1988، عن عمر 26 عاما في ظروف غامضة، وعُثر على جثتها بجانب طريق في ولاية بنسلفانيا.

ووقتها بدأت الشرطة الأمريكية تحقيقاتها، وجمعت عينات الحمض النووي من ملابسها وتبين وجود حمض نووي لرجل ولكنهم لم يعثروا على نتائج متطابقة لهذا الشخص المتورط في الحادث.

البداية كانت بقصة منشورة بصحيفة محلية

ونقلت «سكاي نيوز»، تفاصيل ما حدث حيث نشرت صحيفة «the Reading Eagle»، المحلية في أميركا في عام 1990، قصة على صفحتها الرئيسية عن جريمة القتل، وطلبت المساعدة من القراء للحصول على معلومات لحل لغز القضية.

ووقتها تلقت الجريدة رسالة من شخص مجهول عرّف نفسه بأنه شخص مهتم، وكشف في الرسالة كثير من تفاصيل الجريمة، ووقتها اعتقد المحققون أن كاتب الرسالة هو القاتل، ولكنهم فشلوا في الوصول إليه.

القاتل توفي منذ 4 أعوام

وبعد مرور 34 عامًا على الجريمة، حدد اختبار علم الأنساب الجيني هوية القاتل، من خلال فحص عينات الحمض النووي التي عثرت عليها الشرطة وقت الجريمة، وتبين أنه توفي بشكل طبيعي عام 2018 عن عمر يناهز 58 عامًا حيث ارتكب جريمة القتل وعمره 26 عامًا.

وظهرت نتائج التحليل متطابقة بعد إجراء اختبارات لعينات موجودة على الرسالة التي أرسلها المتهم للصحيفة والعينة الموجودة على ملابس القتيلة.