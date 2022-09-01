بعد صفعة ويل سميث.. «كريس روك» يثير الغضب بالسخرية من ضحية جريمة قتل

صفعة جديدة كاد أن يتلقاها الممثل الكوميدي كريس روك، من شقيقة نيكول براون سيمبسون، التي انتقدت الممثل الكوميدي بسبب مُزحة حول مقتل أختها، وجاء ذلك خلال العرض الذي قدمه في مدينة فينيكس بولاية أريزونا، الأحد الماضي عندما كشف أنه طُلب منه استضافة حفل توزيع جوائز الأوسكار لعام 2023 بعد أن صفعه ويل سميث.

وقال كريس روك، مازحا من دعوته لتقديم حفل الجوائز الشهير بعد الواقعة الشهيرة: «سيكون مثل مطالبة نيكول سيمبسون بالعودة إلى المطعم، حيث تركت نظارتها قبل أن تقتل»، وهي المُزحة التي أثارت غضب شقيقتها تانيا، وقالت في تصريحات لموقع «TMZ» الفني: «المزحة لم تكن مضحكة فحسب.. لكنها لم تكن منطقية أيضا».

شقيقة نيكون سيمبسون: المقارنة بين الصفع والقتل غير منطقية

وأشارت شقيقة نيكول سيمبسون إلى أن الألم الناجم عن قتل شقيقتها لا يزال حاضرًا لدى العديد من أفراد الأسرة، وأن هذه النوعية من النكات تؤذي العائلة، متابعة: «تساوي الصفع في حفل توزيع جوائز الأوسكار بجريمة قتل هو أمر غير منطقي وغير قابل للمقارنة».

وقالت إن كان من الممكن أن يختار كريس روك جملة أخرى لتوضيح وجهة نظره دون ذكر شقيقتها الراحلة، وتعتقد أيضًا أن الكوميديين يجب أن يحاسبوا، على حد تعبيرها.

رواد «تويتر» يهاجمون كريس روك: نعلم لماذا صفعه ويل سميث

ولم يقتصر الهجوم على «روك» من عائلة السيدة الراحلة فقط، بل انتقد عدد من رواد «تويتر» السخرية التي المزحة التي وصفها البعض بـ «غير الحساسة»، وقال أحد المستخدمين في تغريدة عبر حسابه: «كلما تحدث كريس روك أكثر، كلما بدأت في معرفة سبب قيام ويل سميث بصفعه».

وأضاف آخر: «إن مقارنة ما حدث له بما حدث لنيكول براون سيمبسون أمر لا طعم له حقًا وليس مضحكًا على الإطلاق».

يذكر أن نيكول براون سيمبسون قتلت عام 1994، عن عمر يناهز 35 عامًا، على يد زوجها السابق لاعب كرة القدم والممثل أوه.جي سيمبسون، وبعد محاكمات جنائية عديدة حصل على البراءة، وعندما أعادت عائلة نيكول رفع دعوى مدنية ضده حصلوا على تعويض بقيمة 33 مليون دولار.