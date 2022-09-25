القبض على المتهمين بالتشاجر بسبب الميراث في السنطة بالغربية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول منشور على أحد المواقع الإخبارية، بشأن التعدي على شخصين بسبب خلافات على الميراث في مركز السنطة بمحافظة الغربية.

تفاصيل مشاجرة بسبب الميراث

وقال بيان صادر عن الوزارة، إنه في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول منشور عبر أحد المواقع الإخبارية تحت عنوان «بسبب الميراث مواطن يعتدي على ابنتي شقيقه بالغربية»، بالفحص تبين أنه بتاريخ 23 الجاري تبلغ لمركز شرطة السنطة من أحد الأشخاص وشقيقته، مصابان بسحجات متفرقة، ومقيمان بدائرة المركز، باتهامهما لشخصين أحدهما عم المُبلغين، مقيمان بذات العنوان، لقيامهما بالتعدي عليهما بالسب والشتم والضرب بالأيدي بسبب خلافات على الميراث.

ضبط المتهمين في الواقعة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الواقعة لذات السبب، واتهما الشاكيين بالتعدي عليهما، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.