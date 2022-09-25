القصة الكاملة لوفاة طالبة الطب صديقة عروس البحيرة.. الفرح اتحول لمأتم

ألحت إلهام زعتير على والدها لحضور حفل زفاف صديقتها، ووافق الأب بعد إصرارها، لتبدأ في تجهيز ثيابها وتحركت ضمن موكب الزفاف حتى قارب على وصول قرية مرقص بمركز الرحمانية بالبحيرة؛ لكنه لم يصل بسلام، إذ انقلبت سيارتها بترعة الساحل في طريق شبراخيت الرحمانية.

نقل صديقة عروسة البحيرة إلى المستشفى

تجمع الأهالي داخل مستشفى الرحمانية العام بدلا من مكان الزفاف ليبدأ الجميع في التساؤل حول الحالة الصحية لطالبة كلية الطب أسماء زعيتر، إذ جاء تقرير الأطباء بإصابتها بتوقف في عضلة القلب ونقلها إلى غرفة العناية المركزة لسوء حالتها الصحية.

تشييع جثمان صديقة عروس البحيرة

عاشت طالبة كلية الطب أسبوعا من المعاناة داخل مستشفى الرحمانية العام لتلقى مصرعها اليوم، وبعد التصريح بدفنها شيّع الآلاف من أهالي القرية جثمانها وسط حالة من الحزن على فقدانها كونها تتمتع بالسيرة العطرة وحسن الخلق، حيث ردد أهلها «مع السلامة يا عروسة الجنة، شقانا عليها راح».

وأشار إسلام الفجال ابن خال «إلهام» إلى أن السيارة انقلبت نتيجة رعونة السائق أثناء القيادة حيث اختلت عجلة القيادة لتسقط في الترعة.

وأضاف لـ«الوطن» أنها ظلت قرابة الـ 30 دقيقة داخل الترعة دون علم الأهالي حيث أرشدتهم العروس على وجودها داخل السيارة التي سقطت في المياه.

وتابع أنها كانت تعاني من مضاعفات إثر تعرضها للارتطام في الترعة أثناء سقوط السيارة حيث فقدت وعيها، مضيفا أن السائق وصديقتها الأخرى بحالة صحية جيدة.

وأردف أنه تلقى نبأ الحادث من خلال اتصال هاتفي بأصدقائه أثناء البحث عن أسماء داخل «الترعة»، مضيفا أن والدتها تعاني من حالة نفسية وصحية سيئة عقب إصابة ابنتها في الحادث.

ترجع أحداث الواقعة حين تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية يفيد استقبال المستشفى 3 أشخاص مصابين بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة من الجسم جراء انقلاب سيارة ملاكي بترعة ساحل مرقص.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من «أسماء صبري سعد» طالبة بكلية الطب، و«إلهام محمد زعيتر» طالبة بكلية الطب، و«مصطفى عبدالعزيز رجب»، وجرى نقلهم إلى مستشفى الرحمانية لتلقي العلاج وحرر محضر بالواقعة.