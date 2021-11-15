مصرع فتاة وإصابة 4 أشخاص في حادث أثناء حفل زفاف بالبحيرة

لقيت فتاة مصرعها وأصيب 4 أشخاص آخرين بجروح خطيرة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء انقلاب سيارة ملاكي وسيارة ميكروباص في أرض زراعية بقرية «شبراريس» بمركز شبراخيت بمحافظة البحيرة، أثناء زفة عروسين، وجرى التحفظ على جثة الفتاة داخل ثلاجة حفظ الموتى تحت تصرف النيابة، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

إخطار الأجهزة الأمنية بانقلاب ملاكي وميكروباص

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطاراً من مركز شرطة شبراخيت، يفيد استقبال المستشفى جثة فتاة و4 أشخاص مصابين بجروح خطيرة، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص، في أرض زراعية، أثناء حفل زفاف عروسين، وجرى تحرير محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات.

وبالانتقال والمعاينة، تبين أن الحادث أسفر عن وفاة «آية طه حجازي»، 18 سنة، وإصابة كل من «سمر يوسف الحاج»، 18 سنة، باشتباه نزيف في المخ وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«نوره طه حجازي»، 20 سنة، مصابة باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، إضافة إلى «محمد أحمد فواز»، 27 سنة، مصاباً باشتباه نزيف في المخ وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، و«محمد حسن فواز»، 22 سنة، مصاباً باشتباه نزيف بالمخ وكدمات متفرقة بالجسم، وتم عمل الفحوصات الطبية اللازمة.

تحرير محضر بالحادث والنيابة تبدأ التحقيق

كما تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واستكمال الإجراءات القانونية، حيث أمرت بانتداب الطبيب الشرعي لمناظرة جثة المتوفاة وبيان أسباب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الحادث.