حدث ليلًا.. إصابة 23 شخصًا في حادث قطار بأمريكا وحقيقة إقامة حفل زفاف حفيد «زايد» بمصر

شهدت الليلة الماضية، عددًا من الأحداث الهامة، التي كان أبرزها سقوط جرحي وقتلى في حادث تصادم قطار في أمريكا، وأيضًا إعلان وزارة الصحة المصرية عن أعداد مصابي كورونا، وكشف حقيقة إقامة فرح نجل الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، في مصر.

وترصد «الوطن» أبرز ما شاهدته الليلة الماضية، على النحو التالي:

حادث قطار في ولاية بوسطن الأمريكية

أصيب العشرات، جراء حادث تصادم قطارين بمدينة بوسطن الأمريكية، أمس الجمعة، وتم نقل 23 شخصًا إلى المستشفيات.

و«بوسطن» هي عاصمة كومنولث ماساتشوستس في الولايات المتحدة وأكثر مدنها اكتظاظًا بالسكان، وتحل المدينة في المرتبة 21 ضمن الأكثر سكانا في الولايات المتحدة.

وقالت إدارة الإطفاء في بوسطن عبر تغريدة بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «نقل 23 شخصا إلى المستشفيات بسبب إصابات لا تهدد حياتهم بعد الحادث مساء الجمعة»، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضحت الإدارة، أن 22 شخصًا أصيبوا، فيما قدرت «خدمات الطوارئ الطبية» في بوسطن العدد بـ 23، وفقا لما ذكرته قناة إن بي سي نيوز» الأمركية.

وكانت هيئة النقل بخليج ماساتشوستس، أعلنت في وقت سابق، أن قطارين اصطدم أحدهما بالآخر على خط سكة حديد الكومنولث أفينيو في بوسطن، فيما نقلت شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية عن أحد شهود العيان قوله: «توقف القطار عند الضوء عندما انطلق فجأة إلى الأمام، لقد شعرت وكأنها أسوأ رحلة في مدينة ملاهي يمكن أن تتخيلها».

إصابة 23 شخصا في حادث تصادم قطارين بمدينة بوسطن الأمريكية

45 حالة كورونا جديدة أمس في مصر

من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الجمعة، خروج 545 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 229712 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 45 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 4 حالات جديدة.

«الصحة»: تسجيل 45 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و4 حالات وفاة

حقيقة إقامة فرح نجل محمد بن زايد في العلمين

نفت مصادر إماراتية مسؤولة صحة ما نشر على وسائل التواصل الاجتماعي، بشأن إقامة فرح زفاف نجل الشيخ محمد بن زايد، ولي عهد أبوظبي، في مدينة العلمين في مصر، موضحة أن الشيخ محمد موجود حاليا في فرنسا؛ استعدادا لإقامة فرح نجله في قصر الشيخ زايد في مدينة «أنيماس» في جبال الألب.

وانتشرت شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي تفيد بتنظيم فرح نجل الشيخ محمد بن زايد في مدينة العلمين الأيام المقبلة، بحضور عدد من الرؤساء ولمدة 3 أيام، لكن مصادر إماراتية نفت صحة الخبر.

وأوضحت المصادر أن سبب الشائعة حضور عدد من رجال الأعمال الإماراتيين لافتتاح فندق ضخم في العلمين أبرزهم خلف الحبتور، ما سبب لغطا لدى الكثيرين.

مصادر إماراتية تكشف حقيقة إقامة فرح نجل محمد بن زايد في العلمين