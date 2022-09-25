«تعليم الإسكندرية» تكرم 130 طالبا من الفائزين في المسابقات العلمية

كرّم الدكتور عربي أبو زيد، مدير مديرية التربية والتعليم، 130 طالبا من الفائزين في المسابقات العلمية التي تنظمها شركة «إديوميتر مصر»، وحصل الطلاب على شهادات تقدير وميداليات التميز الذهبية والفضية والبرونزية، بمختلف الإدارات التعليمية، بحضور نادية فتحي وكيل المديرية والأستاذ حسن مشعل رئيس الإدارة المركزية للتعليم الفني الأسبق ومدير العلاقات العامة بشركة «إديوميتر».

«أبو زيد»: الطلاب لديهم العديد من المهارات الإبداعية

وأوضح «أبو زيد» مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، في بيان، أن المسابقات العلمية تنمي عقول الطلاب ليصبحوا علماء في المستقبل، ويملكون العديد من الفِكَر الإبداعية والمهارات الرياضية والتكنولوجية التي تؤهلهم للمنافسات العالمية وارتقاء منصات التتويج.

وتابع: «بلغ عدد الفائزين «130» طالبًـا بإشراف من 21 منسقًـا في المسابقات المختلفة بمختلف الإدارات التعليمية، وهي مسابقة «Hippo» الأوليمبياد الدولي للغة الإنجليزية التي تقام نهائياتها في إيطاليا، ومسابقات «AMO» وهي الأوليمبياد الأمريكي للرياضيات التي تقام نهائياتها في سنغافورة، ومسابقات «كانجارو» الدولية للرياضيات التي تقام نهائياتها في فرنسا»، مشيدا بدور أولياء الأمور في دعم أبنائهم لتحقيق التميز.

«التعليم» تركز على اكتشاف الموهوبين

وأكَّد مدير المديرية التعليم بالإسكندرية، أن الوزارة تركز على اكتشاف ورعاية الموهوبين وتنمية مهارات البحث العلمي والعملي لديهم في المجالات كافة وتوفير كل الدعم لهم لتحقيق رؤية مصر 2030.