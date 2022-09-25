نجاح مبادرة اعرف مدرستك في الإسكندرية.. 80% نسبة الحضور في اليوم الأول

وسط سعادة عارمة من أولياء الأمور والطلاب، انطلقت مبادرة اعرف مدرستك في مدارس الإسكندرية، لإجراء "بروفة" على العام الدراسي الجديد، وتشجيع الطلاب على الحضور وحب التعليم، إذ دخل كل طفل مدرسته مصحوبا بيد والديه، ليتعرف على مدرسته الجديدة بالتحديد أطفال الحضانة والصف الأول الابتدائي؛ الذين جرى تسكين جزء منهم أمس، على أن يتم تسكين الجزء الثاني اليوم.

وعن مبادرة اعرف مدرستك قال الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، إن الإقبال من الطلاب وأولياء الأمور تجاوز نسبة 80% خلال اليوم الدراسي الأول، لافتاً إلى أن النسبة الأخرى سيجرى دخولها اليوم الأحد، مشيدًا بفرحة تلاميذ رياض الأطفال وتلاحم مجالس الأمناء وأولياء الأمور مع المعلمين وقيادات المدارس.

مبادرة اعرف مدرستك.. دخول الطلاب الجدد على يومين

وأضاف «أبو زيد» لـ«الوطن»، أن مبادرة اعرف مدرستك انطلقت فعالياتها أمس بجميع مدارس الإسكندرية الرسمية والرسمية لغات بالإدارات التعليمية التسع، بدخول تلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والأول الثانوي وفق الجداول المعلنة، وتستمر اليوم بذات الفرق المخصصة أمس كونهم الطلاب الجدد في كل المدارس وتم إدخالهم على يومين.

وأوضح مدير تعليم الإسكندرية، أن المبادرة تهدف إلى معرفة الطلاب لأماكن جلوسهم ومعلميهم وجداول فصولهم وتسلُّم الكتب المدرسية؛ لمنع التكدس والزحام الذي يحدث في أول يوم دراسي، وإزالة رهبة الطلاب الجدد، ومد جسور الثقة بين أولياء الأمور والمدرسة بوجودهم مع أبنائهم في المبادرة، مشيرًا إلى أن اليوم ليس يومًـا دراسيًّـا.

أجواء الاستقبال في مدارس الإسكندرية

وأشار إلى أن المدارس استقبلت أبناءها بالبالونات والهدايا وتشغيل الأغنيات الوطنية، وقدّم الطلاب خلال الجولة بالمدارس العديد من العروض الفنية والرياضية والقصائد الشعرية، وأوضحت نادية فتحي وكيل المديرية، أن طلاب الإسكندرية أمانة في رقابنا، لافتة إلى أن مديري عموم الإدارات تابعوا فعاليات المبادرة، وستوالي قيادات المديرية جولاتها التفقدية لمتابعة فعاليات المبادرة بجميع الإدارات.