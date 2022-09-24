انطلاق الدراسة في الإسكندرية اليوم.. على مراحل والبداية بعروض فنية 

فتحت مدارس الإسكندرية أبوابها، اليوم السبت، أمام التلاميذ وفقا للجدول الزمني المحدد مسبقا، ضمن مبادرة «اعرف مدرستك»، والتي تهدف إلى دخول التلاميذ بشكل تتابعي للحد من زحام الأسبوع الأول من الدارسة، إضافة إلى تقديم فقرات فنية متنوعة مع عدم البدء في الجانب الدراسي بشكل فعلي.

وقال الدكتور العربى أبو زيد، وكيل وزارة التعليم بالإسكندرية، إن مدارس المحافظة بدأت العام الدراسي اليوم السبت باستقبال تلاميذ رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والصف الأول الإعدادي والصف الأول الثانوي، وذلك من خلال مباردة «اعرف مدرستك» التي أطلقتها مديرية التعليم بالإسكندرية.

منع الزحام في أول أيام الدراسة بالإسكندرية

وأضاف وكيل وزارة التعليم لـ«الوطن»، أنه تقرر إطلاق مبادرة «اعرف مدرستك» ضمن عدد من المبادرات المدرسية بالإسكندرية، لمنع الزحام، وتعريف التلاميذ الملتحقين للعام الأول بالمدرسة بمدرستهم، وأماكن فصولهم، ومكان جلوس التلاميذ حتى لا يحدث تكدث كما كان في السنوات الماضية، وما كان ينتج عن ذلك من إصابات أو شائعات اختطاف.

عدم وجود مشاكل في اليوم الأول

من جهتها، أكدت ناديه فتحى، وكيل المديرية، أنه تم المرور اليوم على المدارس للتأكد من تنفيذ المبادرة على أكمل وجه، لافتة إلى تسكين التلاميذ دون حدوث أي مشكلات بالمدارس، مؤكدة استكمال تسكين الطلاب في أماكنهم تباعا خلال هذا الأسبوع.