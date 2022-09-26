بعد استخراج جنيه معدني من حلق طفل.. نصائح للأسرة للحفاظ على صحة الصغار

جذب بريق جنيه معدني طفلا صغيرا من مركز الشهداء بمحافظة المنوفية، وبسبب فضوله ورغبته في حب الاستكشاف، قرر تذوق الجنيه ليسقط بمجرى التنفس محولًا لون الطفل للأزرق، وأسرع الوالدان لنقله نجلهما إلى المستشفى وجري إنقاذه واستخراج العملة المعدنية من حنجرته.

نصائح لمنع الطفل من ابتلاع الأجسام الغربية

ابتلاع العملات المعدنية والأجسام الغريبة، يعد أمرا معتادًا لدى الأطفال، وربما يسببب الأمر لبعضهم أضرارا صحية خطيرة، ولذا تقدم مروة سالم أخصائي التربية، عدة نصائح للتعامل مع الأطفال الصغار وتوعيتهم.

وأوضحت «سالم» خلال حديثها لـ«الوطن»، أنه يجب على الأم متابعة أطفالها حتى عمر 3 سنوات لأن تلك المرحلة تعرف باسم «المرحلة الفمية»، ويتعرف الطفل فيها على الأشياء عن طريق فمه دون أن يعي خطورة ذلك، خاصة النقود المعدنية.

وأضاف أخصائي التربية، أن النقود المعدنية والألعاب الصغيرة والمجسمات والمكعبات وألوان الشمع وزراير الملابس، من أكثر الأشياء شيوعًا التي يبتلعها الطفل، ما قد يسبب الاختناق.

ونصحت بضرورة منع الأم تواجد الأشياء السابقة بمحيط تواجد الطفل، ما متابعة ما يسمك به ويضعه في فمه على فترات دورية خلال اليوم، وعندما يصل لمرحلة الإدراك، يجب توعيته بخطورة ابتلاع الأشياء، وتناول ما يعطى له من يد والدته فقط.

ابتلاع العملات قد يؤدي للتسمم والاختناق

فيما أوضحت الدكتورة آلاء عاصم أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، في حديثها لـ«الوطن»، خطورة ابتلاع النقود المعدنية على الأطفال، إذ تشكل خطورة كبيرة عليهم إذا ما علقت بمجرى الهواء فتسبب الاختناق.

كما تؤدي العملات المعدنية للإصابة بالتسمم إذا علقت بالمعدة لفترة طويلة حيث تحتوي على معدن الزنك الذي يتفاعل مع أحماض المعدة ليكون مركبًا يؤدي في بعض الحالات إلى التسمم، لذا على الوالدين فور اكتشاف ابتلاع الطفل نقود معدنية، التوجه فورا للطبيب.