مصادر: إصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه قريبًا بالتعاون بين مصر وبريطانيا

يبحث عدد كبير من المواطنين عن موعد إصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه، بعد موافقة مجلس الوزراء بصورة مبدئية على مقترح إبرام اتفاق شراكة بين مصلحة الخزانة العامة وسك العملة المصرية، ودار السك الملكية البريطانية «رويال منت»، لإنشاء دار سك بريطانية مصرية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا إصدار وسك عملة معدنية فئة الـ2 جنيه لطرحها للتداول.

إصدار العملة عقب الانتهاء من إنشاء دار سك العملة

وبحسب مصادر مسؤولة بوزارة المالية، فحتى الآن لم يتم تحديد موعد إصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه، ولكن من الممكن إصدار العملة عقب الانتهاء من إنشاء دار سك العملة بالتعاون بين الحكومة المصرية والبريطانية.

وأشارت المصادر إلى أن الشراكة بين الحكومة المصرية والبريطانية تأتي في إطار خطة تحول القاهرة إلى مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية ومنطقة الشرق الأوسط، وذلك اعتمادًا على مدخلات محلية في تصنيع العملات الوطنية والعملات المعدة للتصدير للخارج بدلاً من استيرادها كأقراص خام.

مركز إقليمي لإنتاج وسك العملات للدول العربية والأفريقية

من جانبه، قال خبير الاقتصاد بلال شعيب، إن الهدف من طرح عملة الـ2 جنيه هو توطين الصناعات المعدنية في مصر، والتسهيل على المواطنين في حمل الفكة، مشيرًا إلى أن موعد إصدار عملة معدنية فئة 2 جنيه لم يتم تحديده ولكن من المتوقع أن يكون قريبًا، ولفت إلى أن المعدن المستخدم في إنتاج العملة قيمته الفعلية تفوق قيمة الجنيه.