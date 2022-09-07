«الصحة» تكشف طرق وقاية الأطفال من الاختناق: «ابتعدوا عن البسكويت»

حددت وزارة الصحة والسكان طرق الوقاية من إصابة الأطفال بالاختناق، وقالت الوزارة في تقرير رسمي لها، لا بد من عدم إعطاء الطفل الرضيع أبدا الخضروات والفواكه ليأكلها وذلك حتى لو كانت مقطعة قطعا صغيرة، حتى لو كان للطفل الرضيع أسنان، فهو لا يستطيع التعامل مع الأغذية الصلبة مثل الكبار، لذلك يجب هرس الخضروات والفواكه قبل إطعامه إياها، أما اللحوم فيجب فرمها بشكل ناعم للغاية.

وتابعت الوزارة لا بد من البعد عن عدم التحدث أو الطعام في نفس الوقت، والبعد عن الأغذية الصلبة والحلويات القاسية، إذا قد ترفع من مخاطر إصابتك بالاختناق، كما أنها قد تؤذي أسنانك.

تحذير من تناول السجق بشرط

وقالت وزارة الصحة والسكان لا تأكل ولا تشرب وأنت مضجع أو مستلق، وعند تناول السجق «النقانق» لا بد من اتجاه الحذر، اذ قد يؤدي عدم انتباهك وعدم تقطيعك ومضغك للنقانق بشكل جيد للاختناق.

وأضافت وزارة الصحة والسكان: «لا تعطي الطفل البسكويت، إذ قد يتكسر فى الفم ويؤدي للاختناق، وهذا ينطبق أيضا على أنواع البسكويت المخصصة للأطفال، والتي تكمن الطريقة الصحيحة لأكلها فى ترطيبها بالحليب أو الماء وإطعامها للطفل بالمعلقة».

البعد عن تناول العظام

ونهت وزارة الصحة والسكان عن تناول العظام، وهذا ينطبق على غضروف الدجاج واللحوم اللحوم الحمراء، مشيرا إلى ضرورة تعلم الأطفال عدم تناول العظام لأنها من الأسباب الرئيسية الشائعة للاختناق.

ونصحت وزارة الصحة والسكان أولياء الأمور بالبعد عن الألعاب الصغيرة عن الأطفال، وتشمل هذه الألعاب التى الصغيرة التى تفك وتركب ويجب أن يكون لعب الأطفال تحت إشراف والديه.