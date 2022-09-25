من الغربية للقاهرة.. تفاصيل رحلة سقوط عاطلين بتهمة الإتجار في المخدرات

ملامح يبدو عليها اللامبالاة ونبرة يشوبها بعض التوتر، جلس عاطلان أمام جهات التحقيق، يدليان باعترافهما حول واقعة الاتجار في المواد المخدرة، وذلك عقب القبض عليهما، وبحوزتهما كمية من مخدر البانجو، ومبلغ مالي، و3 هواتف محمولة، ترصد «الوطن» تفاصيل هذه الواقعة بعد أن أمرت جهات التحقيق بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بداية الترويج للمواد المخدرة

على أحد الطرق المتجهة لمحافظة القاهرة، تسير سيارة يستقلها شخصان عاطلان عن العمل، اتخذا طريقا لا عودة منه للكسب غير المشروع، «الإتجار في المواد المخدرة» وسيلة الشخصين لكسب المال، أرادا ترويج بضاعتهما في محافظة القاهرة، خشيا من الإمساك بالمواد المخدرة، لذلك راودتهما فكرة تخبئتها بمكان ما داخل السيارة.

القبض على المتهمين

«عجلة السيارة» كانت الحيلة التي استخدمها المتهمان في تخبئة المواد المخدرة «البانجو»، وسلكا طريقهما للقاهرة، لترويج بضاعتهما داخل محافظة القاهرة، لكن نهاية طريقهما هو قسم الشرطة، والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة التي كانت لهما بالمرصاد، وألقت القبض عليهما، وتبين أنهما مقيمان بمحافظة الغربية.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار بها وأنهما في طريقهما لترويجها داخل محافظة القاهرة، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطهما غير المشروع والهواتف المحمولة لتسهيل طريقة التواصل بعملائهما.

العقوبة المنتظرة للمتهمين

وتعليقا على ذلك، أكد أشرف ناجي المحامي بالنقض، أن القانون المصري جرم حيازة المواد المخدرة «البانجو» مهما اختلفت الكمية المضبوط بها، موضحا أن عقوبة حيازة المخدرات تختلف بقصد الحيازة ذاتها، مشيرا إلى إذا كانت الحيازة من أجل التعاطي فعقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 3 سنوات.

وتابع «ناجي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن عقوبة حيازة المواد المخدرة «البانجو» بقصد الإتجار بها، هي السجن مدة لا تقل عن 6 سنوات وقد تصل للأشغال الشاقة المؤبدة، وهي العقوبة المتوقعة للمتهمين في هذه الجريمة.