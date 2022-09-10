القبض على المتهمين باحتجاز شخص في مكتب سمسرة عقارات بالهرم

ألقت أجهزة الأمن بالجيزة القبض على المتهمين باحتجاز عاطل داخل مكتب سمسرة عقارات في الهرم، لإجباره على دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه، إلا أن العاطل حاول الهرب فسقط من نافذة الشقة، ما أدى إلى إصابته.

استبدال العملة سبب الخلاف بين المتهمين والمجني عليه

وأشارت تحريات رجال المباحث إلى أن الخلاف بين المتهمين والمجني عليه يعود إلى استبدال مبلغ مالي لعملة سودانية، وأخطر اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى العميد علي عبدالرحمن رئيس مباحث قطاع غرب الجيزة، بلاغًا من مستشفى الهرم بوصول عاطل مصاب بنزيف داخلي بالمخ، وكدمات متفرقة بالجسم، إثر سقوط من علو بعقار بدائرة القسم.

وأخطر اللواء عبدالعزيز سليم مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وجرى تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده إلى أن المصاب سقط من نافذة الشقة، وبفحص الشقة تبيَّن أنها مكتب سمسرة عقارات خاص بمالك العقار يعمل مقاول، وعقب سقوط المصاب تم رصده وصحبته شخصين انصرفوا من العقار.

القبض على مالك العقار

وتمكن رجال المباحث من القبض على مالك العقار والمتهمين، وتبين أنهم تقابلوا مع المصاب بأحد المقاهي، لرغبة المصاب شراء عملة أجنبية «جنيه سوداني» وعند علمهم بعدم حمل المصاب مبالغ مالية قرروا احتجازه حتى يحضر مبلغًا مقابل إطلاق سراحه إلا أنه غافلهم وحاول الهرب من نافذة الشقة فاختل توازنه وسقط أرضًا.

وعثر رجال المباحث على مبالغ مالية عبارة عن كمية كبيرة من العملات الأجنبية بالجنيه السوداني بلغت 24 مليون و750 ألف.

وأخطر اللواء علاء فتحي واللواء أحمد خلف نائبي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.