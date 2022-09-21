المشدد 15 سنة لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة بالشرقية

عاقبت محكمة جنايات الزقازيق، شخصا بالسجن المشدد 15 سنة وغرامة مالية مائة ألف جنيه، لإدانته بالاتجار في مخدر الهيروين، وترويجه بين عملائه في بلبيس بالشرقية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أحمد سليمان الجمل، وعضوية المستشارين علاء الدين حمدي قنديل، وباسم يسري جاويش، وطارق أحمد الحلوانى، وأمانة سر محمد عفت.

القبض على تاجر هيروين بالشرقية

وفي أبريل الماضي، ضبطت أجهزة الأمن في الشرقية شخصًا يدعى «السيد.م» لاتجاره بالهيروين، وعثرت بحوزته على سلاح ناري غير مرخص، وقررت النيابة حبسه على ذمة التحقيقات، وإحالته لمحكمة جنايات الزقازيق.

الحكم على المتهم بالسجن المشدد 15 عامًا

وأصدرت محكمة جنايات الزقازيق حكما بالسجن المشدد 15 عامًا على المتهم، لارتكابه جناية الاتجار بالمواد المخدرة.