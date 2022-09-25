السيسي يوجه بتوفير المناخ الداعم للصناعات الوطنية الثقيلة.. على رأسها الألومنيوم

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس محمود كمال وزير قطاع الأعمال العام.

استعراض جهود تطوير منظومة صناعة الألومنيوم

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول «استعراض جهود تطوير منظومة صناعة الألومنيوم في مصر»، مشيرًا إلى أن الرئيس وجّه باستمرار الدراسات المتعلقة بتوفير مصادر الطاقة الكهربائية المستهلكة في شركة مصر للألومنيوم، وذلك من خلال الاعتماد على مصادر إضافية للطاقة الجديدة والمتجددة، خاصةً الطاقة الشمسية.

ووجّه الرئيس بتعزيز الجهود القائمة لتوفير المناخ الداعم لقطاع الصناعات الوطنية الثقيلة، وفي مقدمتها صناعة الألومنيوم، وذلك لدورها الحيوي في عملية التنمية الجارية في كل القطاعات بجميع أنحاء الجمهورية، مع حوكمة معايير ضوابط التشغيل والإدارة المالية للمنظومة.

جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة شركة مصر للألمونيوم

واطلع الرئيس في هذا الإطار على جهود الدولة لتطوير ورفع كفاءة شركة مصر للألمونيوم بالشراكة مع الخبرات الأجنبية، وذلك بهدف تعظيم إنتاج وتصنيع وتسويق معدن الألمونيوم وخاماته، فضلاً عن عرض الموقف المالي ومعدلات الإنتاج الحالية والطاقات القصوى للشركة، وكذا احتياجات السوق المحلي في هذا الصدد، وكيفية سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد.