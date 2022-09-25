«التنمية المحلية»: نسبة ترشيد استهلاك الكهرباء في الشوارع تصل إلى 35%

تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريرًا عن متابعة تطبيق المحافظات لقرار ترشيد استهلاك الكهرباء في المصالح الحكومية والأماكن العامة، تنفيذًا لقرارات مجلس المحافظين وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء و الخاصة بخطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، وتستهدف تحقيق وفر من الغاز الطبيعي المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بغرض تصديره والاستفادة من العملة الصعبة في ظل تداعيات الأزمة العالمية الراهنة المرتبطة بالحرب «الروسية - الأوكرانية».

مواعيد غلق المحلات

وقال وزير التنمية المحلية، إنّ هناك متابعةً مستمرة لتطبيق القرار على مستوى الجمهورية، وكذا الالتزام بمواعيد إغلاق المحلات؛ لتحقيق المستهدفات التي وضعتها الدولة لتوفير الكهرباء، إذ تتلقى الوزارة تقارير دورية بصورة يومية وأسبوعية من المحافظات حول نتائج تطبيق الإجراءات للعرض على رئيس مجلس الوزراء.

وأضاف آمنة، أنّ التقرير الذي تلقاه حول تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء، أوضح أنّه تم ترشيد استهلاك الكهرباء بأعمدة الإنارة في معظم الشوارع الرئيسية والفرعية ومداخل المدن والقرى والعزب والنجوع بنسبة تتراوح ما بين 25% إلى 35%، مشيرًا إلى أنّ التقرير ذكر أنّ هناك مرورًا دوريًا لرؤساء الأحياء والوحدات المحلية؛ لمتابعة تنفيذ القرار والتنبية على المحال التجارية والمطاعم والمقاهى بتخفيض الإنارة الخارجية والداخلية، وتُتخذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.

إجراءات قانونية ضد المخالفين

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق للمحال العامة والتجارية والمطاعم والكافيهات الواردة بقرار وزير التنمية المحلية، رئيس اللجنة العليا للمحال العامة، منوهًا بأهمية المرور الدوري لرؤساء الأحياء والمراكز والقيادات التنفيذية بالمحافظات؛ لمتابعة تنفيذ المواعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية المقررة تجاه المخالفين.

وأكد آمنة ضرورة الاستمرار في تخفيض إنارة الشوارع والميادين العمومية والمحاور والطرق الرئيسية في المحافظات، بما لا يؤثر على السلامة العامة والأمان للمواطنين والاحتياجات الضرورية لهم، منوهًا بأهمية عدم إنارة أعمدة الكهرباء في الشوارع نهارًا دون المواعيد المقررة للتشغيل.

متابعة المصالح الحكومية

وأشار وزير التنمية المحلية إلى وجود لجان للمرور الدوري على المصالح الحكومية فى كافة ربوع المحافظات؛ للتأكد من قطع الكهرباء عن تلك المباني بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية من الدولة فيما عدا الوحدات التى لها طبيعة عمل خاصة وكذا الغرف التى يوجد بها أجهزة الكمبيوتر والسيرفرات والتى تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائى لها والتأكد من تنفيذ الاجراءات المتفق عليها وكذا المرور على الأماكن التى تضم المولات والمطاعم الكبرى التى تستخدم تكييفات مركزية، بحيث يتم ضبطها على درجة حرارة 25 فأكثر، وليس أقل من 25 درجة بما يسهم فى توفير الكهرباء.

ووجّه آمنة المحافظين بأهمية المتابعة اليومية لخطط تنفيذ إجراءات ترشيد استهلاك الكهرباء في المنشآت العامة والمصالح الحكومية والمولات والمحلات التجارية الكبرى والمشروعات والشركات الصناعية التي تستخدم الكهرباء بصورة كبيرة ونظام التكييف المركزي والأندية الرياضية ومراكز الشباب والصالات المغطاة وغيرها من المنشآت الحيوية الواردة فى قرار رئيس مجلس الوزراء فى هذا الشأن .

تجدر الإشارة إلى أنّ قرار رئيس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء، شمل وحدات الجهاز الإداري للدولة، والشوارع والميادين العمومية والمحاور الرئيسية، والمحال والمولات التجارية، والمنشآت الرياضية الكبرى، على أن يتولى المحافظون والوزراء المعنيون إعداد تقارير دورية، بنتائج تطبيق الإجراءات الواردة بهذا القرار.