القصة الكاملة لمقتل مهندس المنوفية بعد الحكم بالمؤبد: «ماكنش هو المقصود»

«أبويا قتل سيدي».. عبارة رددها طفل عمره 10 سنوات بعدما شاهد والده ينهي حياة جده أمام عينيه، مسددًا 3 طعنات نافذة في جسد المهندس سمير عباس، ليتجمع الأهالي محاولين إنقاذه من خلال الذهاب به إلى إحدى المستشفيات الخاصة في المنوفية؛ ولكنه لفظ أنفاسه الأخيرة هناك.

البداية بعد رؤية الجاني ابنه في مركز شباب نادي الحامول تنفيذا للرؤية الشرعية، توجه المتهم بـ«موتوسيكل» إلى مكان خال لا يوجد به أحد وانتظر المهندس سمير «جد ابنه» حتى وصل ثم انهال عليه بآلة حادة وهرب من مكان الحادث، حتى نجحت قوات الشرطة من القبض عليه وحبسه.

ما قبل الواقعة

تقول زوجة الجاني وابنة مهندس المنوفية، لـ«الوطن»، أنها كانت متزوجة منذ 8 سنوات وتحملت الكثير من الإهانة من زوجها حتى وصل الأمر إلى ضربها ومعاملاتها بقسوة، مما أدى إلى طلاقهما والحكم لها بتربية الطفل، مشيرة إلى أن زوجها حاول الرجوع لها عدة مرات ولكن لم يستطع، فعزم على الانتقام منها من خلال قتل أبيها.

وأكد «عبد العظيم» ابن مهندس المنوفية، أن المتهم كان ينوي قتله في بادئ الأمر ولكن لم يستطع الانفراد به في مكان خال، فاتجه إلى قتل أبيه و«ماكنش هو المقصود»، مشيرا إلى أنه وصل إلى مكان الواقعة بعد حدوثها بدقيقة واحدة لأنه كان سيقابل أباه ليأخذ منه الطفل وإرجاعه لشقيقته ولكن أمر الله كان قد نفد.

المؤبد للمتهم

قضت محكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالحكم بالمؤبد على المتهم بقتل المهندس سمير عباس في واقعة مأساوية شهدتها قرية الحامول التابعة لمركز منوف، وذلك في أول جلسة تقعدها المحكمة بعد سماع أقوال الشهود والمحامين.

وقال وائل عبد العظيم، محامي أسرة المهندس المقتول، إن المحكمة أصدرت حكم المؤبد من الجلسة الأولى وهناك نقض الذي يعطي النيابة العامة التقدم فيها بالطعن على المتهم، كما كانت تطالب بذلك من خلال مرافعتها، مشيرا إلى أن الأسرة حزينة وكانت تتمنى الإعدام على المتهم، ولكن المحكمة أصدرت حكمها بعد محاولة دفاع المتهم من نفي سبق الإصرار والترصد في ارتكاب الجريمة.