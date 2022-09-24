القصة الكاملة لسقوط عصابة سرقة الموبايلات بمدينة نصر.. «بيخطفوها ويبيعوها»

«مش أول مرة نعملها، وسرقنا موبايلات ناس كتيرة بنفس الطريقة والأسلوب، واحد فينا سايق الموتوسيكل والتاني بيخطف الموبايل من اللي ماشي في الشارع»، هكذا بدأ أحد المتهمين بتكون تشكيل عصابي لسرقة الهواتف المحمولة من المواطنين في مدينة نصر بالقاهرة حديثه أمام جهات التحقيق بعد القبض عليهم من جانب أجهزة الأمن.

«الوطن» تستعرض تفاصيل القبض على التشكيل العصابي المتخصص في سرقة الهواتف المحمولة في مدينة نصر بالقاهرة، حسب ما أعلنته وزارة الداخلية بشأن الواقعة بعد إعلان القبض عليهم أمس الجمعة.

خُطة تكوين التشكيل العصابي

بداية تكوين التشكيل العصابي كان من خلال عاطلين لهما معلومات جنائية سابقة، وفكرا سوياً في طريقة للحصول على المال، وقررا استئجار دراجة نارية «موتوسيكل»، على أن يقودها أحدهما والآخر يستقلها خلفه ليراقب المواطنين في الشوارع قبل تحديد الضحية، ويهدئ السرعة بجانب الضحية الذي يمسك في يده الهاتف المحمول، ويقوم الآخر بخطف الموبايل، ثم يهربان من المكان.

الدراجة النارية دون لوحات معدنية

وحتى لا ينكشف أمرهما ولا يتتبعهما أحد من الضحايا الذين سُرقت منهم الهواتف المحمولة، قرر الشخصان أن تكون الدراجة النارية دون لوحات معدنية، ليبدأ العاطلان في سرقة الموبايلات من المواطنين واحداً تلو الآخر، وبعدها يتفقان مع صاحب محل موبايلات لبيع هذه الهواتف المسروقة له ويحصلان منه على المال.

واقعة السرقة الأخيرة

ومنذ أيام قليلة، تكرر نفس أسلوبهم في سرقة الهواتف المحمولة، وكانت هذه المرة من أحد المواطنين أثناء خروجه من سيارة صديقه في أحد شوارع منطقة مدينة نصر، حيث تفاجأ بالدراجة النارية تقترب منه، وفي لحظة واحدة يتم خطف الموبايل منه والهرب على الفور، ليقوم هذا المواطن بالتوجه إلى قسم الشرطة وتحرير محضرا بالواقعة.

أجهزة الأمن تتبع السارقين

وفور وصول بلاغ بواقعة السرقة إلى قسم شرطة مدينة نصر ثان، بدأت أجهزة الأمن في تتبع المتهمين وإجراء التحريات بشأنهما، ونجحوا في التوصل إليهما، وبعد تقنين كافة الإجراءات تم ضبطهما أثناء استقلالهما للدراجة النارية.

اعتراف المتهمين بوقائع السرقة

وبعد القبض على المتهمين ومواجهتهما بما هو منسوب إليهما، اعترفا على الفور بارتكاب وقائع سرقة الموبايلات من المواطنين، وأنهما كررا تلك الطريقة أكثر من مرة، وأرشدا عن مكان الهواتف المحمولة المسروقة، وتواصل رجال المباحث مع كافة المجني عليهم الذين تقدموا من قبل بمحاضر سرقة هواتفهم المحمولة من أجل أن يأتوا إلى قسم الشرطة ويتعرفوا على المسروقات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة.

العقوبة المنتظرة على المتهمين في وقائع السرقة

وعن العقوبة المنتظرة على المتهمين، أوضح المحامي محمد ثابت، في تصريحات سابقة لـ «الوطن»، أنه طبقاً لقانون العقوبات المنصوص عليه، تختلف العقوبات المحددة للمتهم حسب اختلاف الواقعة، فإذا لم تقترن السرقة بظروف مشددة يُعاقب المتهم بالحبس طبقا للمادة 318، وإذا اقترنت بظروف مشددة فيعاقب المتهم بالحبس مع الشغل طبقا للمادة 317 من قانون العقوبات.