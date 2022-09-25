القصة الكاملة لحادث الفنان مصطفى هريدي.. صدم 4 أشخاص بالشيخ زايد

في منتصف شهر مايو الماضي وتحديدًا في يوم 21 من العام الجاري، ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، القبض على الفنان مصطفى هريدي بعد وقوع حادث تصادم مروري في منطقة الشيخ زايد، وتبين أنّ الفنان اصطدم بسيارته التي كان يستقلها بسرعة زائدة بسيارة شخص آخر بصحبته 3 من أصدقائه، ما أسفر عن إصابتهم جميعًا ونقلوا إلى المستشفى.

تحليل المخدرات الخاص بمصطفى هريدي

وحجزت النيابة العامة الفنان مصطفى هريدي، لمدة 24 ساعة، لحين ورود التقرير الطبي الخاص بتحليل تعاطي المواد المخدرة وحالته الصحية وقت الحادث، وفي اليوم التالي 22 مايو، أخلت سبيله بكفالة مالية قدرها 10 آلاف جنيه.

حجز هريدي بالمستشفى لإصابته في الرأس

وظهر الفنان مصطفى هريدي، بعد وقوع الحادث الذي تعرض له عقب اصدام سيارته بأخرى تقل 4 شباب، بإصابات بالغة في الرأس، وحُجز في المستشفى بقرار من النيابة العامة تحت حراسة مشددة لحين ورود التقرير الطبي الخاص به وبالمجني عليهم، وحول كيفية وقوع الحادث بعد عمل التحريات الأولية، وفحص الكاميرات وسؤال شهود العيان.

كسور في الضلوع

وجاء خلال التقرير الطبي الخاص بالفنان مصطفى هريدي، أنّه يعاني من كدمات وجروح متفرقة وتم عمل إشاعة مقطعية على الصدر، وتبيّن وجود كسور في الضلوع، وفيما يخص التقرير الطبي بالمجني عليهم «عبد الله محمد بكسر في الجمجمة، وعبدالله سيد بكسر في الفقرة الثالثة والرابعة (القطانية)، وبلال ماهر كسر في الحوض، وباسم أحمد بكسر في الذراع وخدوش».

وحددت محكمة الاستئناف جلسة 18 يوليو الماضي، أولى جلسات محاكمة الفنان مصطفى هريدي بتهمة دهس 4 شباب في منطقة الشيخ زايد، ونظرت هيئة المحكمة الجلسات واستمعت لطلبات دفاع المتهم والمجني عليهما، وحددت جلسة 24 سبتمبر للنطق بالحكم، وقضت بمعاقبة هريدي بالسجن سنة وكفالة ألفي جنيه ودفع تعويض مدني 5 آلاف جنيه.