«الإفتاء» تعلن الثلاثاء المقبل أول أيام شهر ربيع الأول

استطلعَت دار الإفتاءِ المصرية، هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس اليوم الأحد، بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

الإثنين المتمم لشهر صفر

وأشارت الدار إلى أنه تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول، وعلى ذلك أعلنت دار الإفتاءِ، غدا الإثنين المتمم لشهر صفر لعام ألف وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، والثلاثاء أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألف وأربعمائة وأربعة وأربعين هجريًّا.

الإفتاء تهنئ السيسي بحلول شهر ربيع الأول

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ، تقدمت الدار بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، له دوام الصحة والعافية، والشعب المصري الكريم، وجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.