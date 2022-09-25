«زراعة المنوفية»: قيمة فدان القطن في العام الجاري تصل إلى 65 ألف جنيه

أكد المهندس محمد التركاوي وكيل وزارة الزراعة في محافظة المنوفية، أنه جرى جني 332 فدانا في مراكز ومدن المحافظة ولا زال العمل جاريا لجني أكثر من 3 آلاف فدان خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه قام بزيارة مركز قويسنا لمتابعة الإنتاجية قائلا إنها مبشرة وتزيد عن 11 قنطارا في الفدان الواحد من القطن طويل التيلة المزروع في المنوفية.

إقامة أول حلقة تسويقية للقطن في المنوفية

وأضاف «التركاوي» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، الفدان الواحد للقطن قد تصل إنتاجيته إلى 65 ألف جنيه في المتوسط مقارنة بالعام الماضي، موضحا أن أول حلقة تسويقية لبيع القطن في مزاد ستكون خلال الأسبوع الجاري، مشيرا إلى أن مركز قويسنا سيتم فيه إقامة 3 حلقات تسويقية لبيع القطن.

تضاعف نسبة مساحة القطن المزروع في المنوفية

وأوضح وكيل وزارة الزراعة في المنوفية، أن محافظة المنوفية تشهد مساحة كبيرة من زراعة القطن في العام الجاري مقارنة بالعام السابق حيث زادت الإنتاجية بواقع أكثر من 100%، مؤكداً أن العام السابق سيتم استهداف زيادة الرقعة المنزرعة بالقطن في المنوفية في ظل توجهات الدولة بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية.

وتابع: هدفنا هو خدمة المزارع وتقديم كل الدعم له في زارعة المحاصيل المهمة التي تولي الدولة لها اهتماما كبيراً، مشددا على أن مركز أشمون ومركز منوف على رأس الاهتمام لزيادة رقعة زراعة القطن فيهما وباقي المراكز.