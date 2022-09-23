مهندس: الدولة تدعم زراعة القطن وتوفر مستلزمات الإنتاج والتوعية الإرشادية

قال المهندس الزراعي رمضان محمد، وأخصائي القطن بمحافظة بني سويف، إنّ محصول القطن من المحاصيل الاستراتيجية الهامة التي تُزرع في مصر، حيث يدر على الدولة المصرية العملة الصعبة.

وأضاف محمد خلال لقاء عبر نشرة إخبارية، على قناة dmc: «الدولة تولي اهتماما خاصا بمحصول القطن وتقدم الدعم للمزارعين سواء كان توفير مستلزمات الإنتاج أو التوعية الإرشادية، وتوفر البذور المنتقاة والأصناف العالية».

وتابع أخصائي القطن بمحافظة بني سويف: «كل مكان وكل منطقة في مصر لها أصناف تُزرع فيها»، مشيرًا إلى أنّ سعر قنطار القطن بلغ في الموسم الماضي 4600 جنيه مقابل 4295 جنيه، رغم أن البورصة بدأت هذا العام بـ 4825 جنيه، معقبا: «بدأت الأسعار معقولة ثم عادت للانخفاض».

القطن منحة إلهية

وأكد أن اللهَ منح مصر محصول القطن، حيث تتمتع بميزة نسبية لا تتمتع بها أي دولة في العالم، حيث يُزرع القطن في منتصف مارس ويتم الجني في أغسطس من كل عام.

تجميع القطن بكفر الشيخ

في سياق متصل، بدأت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، الثلاثاء الماضي، تجميع محصول القطن من المزارعين في 93 موقعاً بمراكز ومدن المحافظة، مؤكدة أن المساحة المزروعة تزيد عن 107 آلاف فدان قطن هذا العام.

وأكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أن المحافظة من أولى المحافظات على مستوى الجمهورية في زراعة محصول القطن هذا العام بإجمالي107 ألف فدان، مشيرًا إلى أنّ ذلك الرقم لم يحدث منذ فترة طويلة.