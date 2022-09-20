«زراعة كفر الشيخ» تجمع القطن من المزارعين: حددنا 93 موقعا

بدأت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، في تجميع محصول القطن من المزارعين بـ93 موقعاً في مراكز ومدن المحافظة، بعد زراعة أكثر من 107 آلاف فدان قطن هذا العام، وقال الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، إنّ كفر الشيخ من المحافظات الأولى على مستوى الجمهورية في زراعة محصول القطن هذا العام بإجمالي107 ألف فدان، لافتًا إلى أنّ هذا الرقم لم يحدث منذ فترة طويلة.

توفير أصناف التقاوي

وأضاف «غربية»، أنّ موسم زراعة القطن بدأ بتوفير أصناف التقاوي التي أصدر بها وزير الزراعة واستصلاح الأراضي قرارًا، وكانت عبارة عن أصناف جيزة 96 وجيزة 94، مشيرًا إلى وجود 3 مراكز من مراكز الإكثار وهي بيلا والحامول ومطوبس، والتي سيعتمد عليها في توفير تقاوي العام القادم.

مهندسون للإرشاد والمكافحة

وأشار «غربية» إلي تشكيل لجان منذ بداية الموسم، وتقسيم المحافظة إلى 3 قطاعات، يضم كل قطاع مجموعة من المهندسين الزراعيين، ليقوموا بدورهم في عمليات المرور الدوري والإرشاد والمكافحة، موضحًا توفير المديرية المبيدات اللازمة بالتعاون مع وزارة الزراعة، والسيطرة على الآفات بشكل كبير خلال هذا العام، إلى جانب العديد من الخطوات التي اتخذتها القيادة السياسية نحو عودة القطن المصري إلى عرشه الذهبي.