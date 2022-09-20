نصائح «زراعة كفر الشيخ» لمزارعي القطن أثناء تجميع المحصول

قدم الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، عدة نصائح للمزارعين أثناء تجميع محصول القطن، وذلك بالتزامن مع بدء تجميع المحصول في 93 موقعا بمراكز ومدن المحافظة.

أكياس مصنوعة من الخيش

وقال «غربية»، في بيان، إنه لا بد أن تكون الأكياس التي يتم تعبئة القطن بها مصنوعة من «الخيش»، لافتا أن هناك أكياس مخصصة يتم الحصول عليها من إدارة إنتاج التقاوي وهي خاصة بمحصول قطن الإكثار، وهي أكياس بها خطين لونهما أحمر من الخارج، ثم يتم تخييط الكيس بدوبارة قطن مع الحذر من استخدام خيط صناعي، والتأكيد أيضا على عدم الكبس الشديد لأكياس القطن لأنه يؤثر على جودة المحصول.

وأشار «غربية» في بيان له أنه إذا اضطر المزارع إلى جمع محصول القطن أثناء نزول الندى فيتم عمل «تنشير» للقطن، والأفضل جمع المحصول عقب انتهاء نزول الندى حتى لا يحمل القطن نسبة من الرطوبة، موضحاً أن عمليات الجني المحسن من العمليات الهامة جدا، حيث يتم جني محصول القطن بعد وصول نسبة التفتح إلى 60% من الحقل، وبعد عملية الجني الأولى يتم عمل تسليك بالمياه حتى يتم تفتيح باقي المحصول، ثم تبدأ عملية الجني الثانية.

حصر بالأماكن المزروعة بالقطن

وأكد وكيل وزراة الزراعة أنه تم عمل حصر بالأماكن المنزرعة بمحصول القطن منذ بداية الموسم، وتم تسليم الحصر إلى كل مركز تجميع للقطن من الـ93 مركزا على مستوى المحافظة، وهو حصر باسم القائم بالزراعة ورقم الحيازة الزراعية والمساحة المنزرعة لدى كل مزارع بمحصول القطن، والمطلوب من كل مزارع الذهاب بأكياس القطن، ثم يتم عملية الوزن والفرز، ثم يتبع ذلك الإجراءات المالية مع منظومة القطن.

جدير بالذكر إن مديرية الزراعة بكفر الشيخ، بدأت اليوم الثلاثاء، في تجميع محصول القطن من المزارعين بـ93 موقعا بمراكز ومدن المحافظة، بعد زراعة أكثر من 107 آلاف فدان قطن هذا العام.