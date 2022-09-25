اقرأ في عدد «الوطن» غدا .. مصر بتتغير والتاريخ يطوي «الطوارئ»

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 26 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

- «الوطن» تفتح ملف إلغاء حالة الطوارئ بعد عام على إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

- «مصر بتتغير» .. التاريخ يطوي «الطوارئ»

- مكاسب الإلغاء: استقرار سياسي وطفرة في الاقتصاد وحماية لحقوق الإنسان وإلغاء المحاكمات الاستثنائية

- دماء أبطال الجيش والشرطة وتضحياتهم مهدت الطريق للخلاص من «الطوارئ»

- رئيس «الدفاع والأمن القومي»: الاستقرار عاد بعد فوضى وإرهاب الإخوان

- وزير الخارجية الأسبق: الدولة تمر بحالة استقرار سياسي وأمني

- «سرور»: القرار التاريخي رسالة طمأنة للعالم كله

- فرنسا وكندا وأمريكا والهند ولبنان لجأوا لـ«الطوارئ» لمواجهة الشغب والاحتجاجات وللحفاظ على مقدرات شعوبهم

- السيسي يكلف باستكمال تطوير «التعليم الأساسي»

- «التخطيط»: «حياة كريمة» أكبر مشروع للتنمية المستدامة

- بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل مساعدات إلى الصومال

- وزير الدفاع في الإمارات لبحث التعاون العسكري

الصفحة الثانية:

- «التجارة»: حصر المصانع المتعثرة لاستعادة نشاطها الإنتاجي

- «البترول» تطلق إشارة البدء لربط غاز حقل «ريفين» بمصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية

- خبراء يشيدون بملف «الوطن» «المعارضة في الحوار الوطني»

- «الداخلية»: مساعدات طبية وعينية لأهالي بورسعيد والشرقية

- الحكومة: صادرات مصر من الغاز الطبيعي تضاعفت «13 مرة»

- استاد «أولمبية قناة السويس» يستضيف مباريات المصري

- «التنمية المحلية»: 35% نسبة ترشيد الكهرباء في المدن والقرى

- «النقل»: منع الميكروباص على «الدائري» مطلع 2023

الصفحة الثالثة:

- «الوطن» تفتح ملف إلغاء قانون الطوارئ بعد عام على إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»

- «مصر بتتغير».. التاريخ يطوي «الطوارئ»

الصفحة الرابعة:

- رحلة قانون عمره أكثر من 100 عام للحفاظ على «كيان الدولة»

- سلاح عالمي رادع لمواجهة الشغب والاحتجاجات العنيفة وخلايا الإرهاب

- رئيس أمناء «كميت»: القرار التاريخي رسالة طمأنة للعالم كله بـ «الأمان والاستقرار» في مصر

الصفحة الخامسة

- استقرار سياسي ونجاح اقتصادي وحماية لحقوق الإنسان

- «رشاد»: رسالة استقرار رغم ما يواجهه العالم من أزمات .. و«الفقي»: عزز النمو الاقتصادي للدولة

- رئيس «الاستثمار» السابق: القرار يعكس قوة الدولة التي اقتلعت الإرهاب من جذوره في سيناء

- نقيب الإعلاميين: ننعم بحرية الرأي والتعبير ونحتاج قانونا يضمن تنظيم وتوثيق تداول المعلومات

الصفحة السادسة:

- تضحيات أبطال الجيش والشرطة مهدت الطريق لـ«إلغاء الطوارئ»

- مكاسب قانونية: إلغاء المحاكمات الاستثنائية وإجراءات تشريعية تُرضي المواطنين

- رئيس «الدفاع والأمن القومي» بـ«النواب»: إلغاء الطوارئ عكس استقرار الدولة ودعم الاستثمار

الصفحة السابعة

- خبراء: تقدم مصري كبير في المؤشرات الدولية على المستوى الحقوقي

- وزير الخارجية الأسبق: حققنا مكاسب كبيرة وهناك إشادات دولية بما وصلنا إليه

- عضو «حقوق الإنسان»: القيادة السياسية متمسكة ببناء دولة ديمقراطية حديثة

- «الإسلامبولي»: الدولة أعطت رسالة واضحة بأنها آمنة والدليل انعقاد «قمة المناخ» بشرم الشيخ نوفمبر المقبل

- «عبد الجواد»: يعتبر أحد المؤشرات والدلائل على التغيير الشامل والتحول الجوهري في توجهات الدولة بشأن ملف حقوق الإنسان

الصفحة الثامنة والأخيرة

- الحلاوة بوكيه ورد.. والموضة في كل التفاصيل

- شعار المولد «ادفع علشان تعيش»

- رحلة «وحيد» في 60 سنة: المكوة في إيد.. والبكالوريوس في التانية

- «خالد» يفتقد «خالد» في ذكرى رحيله الثامنة

- طريق «النصر» للبنات يبدأ من سن الـKG وما تحملش هم الإصابات مع كابتن «كريم»

- أول ما تتضايق اعمل زي «ريهام» وارسم.. تشارك في معرض ووالدتها أول جمهورها