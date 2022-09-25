اقرأ في عدد «الوطن» غدا .. مصر بتتغير والتاريخ يطوي «الطوارئ»
كتب:
محمود البدوي
08:04 م | الأحد 25 سبتمبر 2022
عدد الوطن غدا
تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الاثنين 26 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.
الصفحة الأولى
- «الوطن» تفتح ملف إلغاء حالة الطوارئ بعد عام على إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»
- «مصر بتتغير» .. التاريخ يطوي «الطوارئ»
- مكاسب الإلغاء: استقرار سياسي وطفرة في الاقتصاد وحماية لحقوق الإنسان وإلغاء المحاكمات الاستثنائية
- دماء أبطال الجيش والشرطة وتضحياتهم مهدت الطريق للخلاص من «الطوارئ»
- رئيس «الدفاع والأمن القومي»: الاستقرار عاد بعد فوضى وإرهاب الإخوان
- وزير الخارجية الأسبق: الدولة تمر بحالة استقرار سياسي وأمني
- «سرور»: القرار التاريخي رسالة طمأنة للعالم كله
- فرنسا وكندا وأمريكا والهند ولبنان لجأوا لـ«الطوارئ» لمواجهة الشغب والاحتجاجات وللحفاظ على مقدرات شعوبهم
- السيسي يكلف باستكمال تطوير «التعليم الأساسي»
- «التخطيط»: «حياة كريمة» أكبر مشروع للتنمية المستدامة
- بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل مساعدات إلى الصومال
- وزير الدفاع في الإمارات لبحث التعاون العسكري
الصفحة الثانية:
- «التجارة»: حصر المصانع المتعثرة لاستعادة نشاطها الإنتاجي
- «البترول» تطلق إشارة البدء لربط غاز حقل «ريفين» بمصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية
- خبراء يشيدون بملف «الوطن» «المعارضة في الحوار الوطني»
- «الداخلية»: مساعدات طبية وعينية لأهالي بورسعيد والشرقية
- الحكومة: صادرات مصر من الغاز الطبيعي تضاعفت «13 مرة»
- استاد «أولمبية قناة السويس» يستضيف مباريات المصري
- «التنمية المحلية»: 35% نسبة ترشيد الكهرباء في المدن والقرى
- «النقل»: منع الميكروباص على «الدائري» مطلع 2023
الصفحة الثالثة:
- «الوطن» تفتح ملف إلغاء قانون الطوارئ بعد عام على إطلاق «الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان»
- «مصر بتتغير».. التاريخ يطوي «الطوارئ»
الصفحة الرابعة:
- رحلة قانون عمره أكثر من 100 عام للحفاظ على «كيان الدولة»
- سلاح عالمي رادع لمواجهة الشغب والاحتجاجات العنيفة وخلايا الإرهاب
- رئيس أمناء «كميت»: القرار التاريخي رسالة طمأنة للعالم كله بـ «الأمان والاستقرار» في مصر
الصفحة الخامسة
- استقرار سياسي ونجاح اقتصادي وحماية لحقوق الإنسان
- «رشاد»: رسالة استقرار رغم ما يواجهه العالم من أزمات .. و«الفقي»: عزز النمو الاقتصادي للدولة
- رئيس «الاستثمار» السابق: القرار يعكس قوة الدولة التي اقتلعت الإرهاب من جذوره في سيناء
- نقيب الإعلاميين: ننعم بحرية الرأي والتعبير ونحتاج قانونا يضمن تنظيم وتوثيق تداول المعلومات
الصفحة السادسة:
- تضحيات أبطال الجيش والشرطة مهدت الطريق لـ«إلغاء الطوارئ»
- مكاسب قانونية: إلغاء المحاكمات الاستثنائية وإجراءات تشريعية تُرضي المواطنين
- رئيس «الدفاع والأمن القومي» بـ«النواب»: إلغاء الطوارئ عكس استقرار الدولة ودعم الاستثمار
الصفحة السابعة
- خبراء: تقدم مصري كبير في المؤشرات الدولية على المستوى الحقوقي
- وزير الخارجية الأسبق: حققنا مكاسب كبيرة وهناك إشادات دولية بما وصلنا إليه
- عضو «حقوق الإنسان»: القيادة السياسية متمسكة ببناء دولة ديمقراطية حديثة
- «الإسلامبولي»: الدولة أعطت رسالة واضحة بأنها آمنة والدليل انعقاد «قمة المناخ» بشرم الشيخ نوفمبر المقبل
- «عبد الجواد»: يعتبر أحد المؤشرات والدلائل على التغيير الشامل والتحول الجوهري في توجهات الدولة بشأن ملف حقوق الإنسان
الصفحة الثامنة والأخيرة
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