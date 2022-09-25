«الصاوي» لـ«الوطن»: افتقد وجود خالد صالح في حياتي.. وروحه تحاوطني

تحل الذكرى الثامنة لوفاة الفنان خالد صالح، اليوم الأحد، إذ وافته المنية يوم 25 سبتمبر عام 2014، بعد خضوعه لعملية جراحية في القلب أودت بحياته عن عمر ناهز 50 عاما.

وحرص الفنان خالد الصاوي عبر «الوطن» على إحياء الذكرى الثامنة لرحيل خالد صالح قائلاً «افتقد وجوده دوماً في حياتي، لأنه كان صديقي وعشرة عمري، فكنا نتناقش ونتبادل الآراء باستمرار، ولكني أشعر بأن روحه تحاوطني دوماً».

الصاوي: خالد صالح كان فناناً مخلصاً لمهنته

وتابع: خالد صالح فنان حقيقي بكل ما تعنيه الكلمة، كان مخلصاً لمهنته وقدم عشرات الأدوار المهمة سواء في الدراما التليفزيونية أو السينما، «ربنا يرحمه ويسكنه فسيح جناته».

وكان خالد صالح قد وافته المنية داخل مركز القلب بمحافظة أسوان، حيث أجرى عملية تغيير صمام بالقلب على يد الطبيب العالمي مجدي يعقوب، ولكن إرادة الله كانت نافذة أثناء قضائه لفترة النقاهة داخل المركز، ليرحل خالد صالح عن دنيانا عن عمر ناهز 50 عاما.

وقدم «صالح» عشرات الأدوار المهمة في الدراما التليفزيونية، ومنها مسلسلات «الريان، تاجر السعادة، محمود المصري، أحلام عادية، بعد الفراق، سلطان الغرام، موعد مع الوحوش، 9 جامعة الدول، حكايات زوج معاصر».

أعمال خالد صالح في السينما

وعلى صعيد السينما، شارك خالد صالح في العديد من الأفلام، بينها «ملاكي إسكندرية، عن العشق والهوى، الريس عمر حرب، كف القمر، المصلحة، الحرامي والعبيط، الجزيرة 2، حين ميسرة، عمارة يعقوبيان، حرب أطاليا»، وغيرها من الأفلام التي حققت نجاحاً كبيراً وقت طرحها بالسينمات.