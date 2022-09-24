اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. الرئيس: نقدم كل الدعم لتحقيق استقرار السودان

تقرأ في عدد جريدة «الوطن»، الصادر غدًا الأحد 25 سبتمبر، عددًا من الموضوعات والملفات المتنوعة والمهمة.

الصفحة الأولى

الخلاف فى الرأى «لن يفسد للوطن قضية»

المعارضة تدخل «الحوار الوطنى»: التوافق ليس اتفاقا.. والدولة تستمع لكل الأصوات

السيسي: نقدم كل الدعم لتحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي في السودان

الرئيس يوافق على تقديم مصر طلب تنظيم أولمبياد 2036

مستشفى «وادى النيل» يوفر أحدث جهاز طبي لمتابعة مرضى القلب عن بعد.. وتركيب أول قطعة في بث مباشر

رياضيون يشيدون بقرار استضافة «الأولمبياد».. وبملف «الوطن»

زيادة مساحة الحريات السياسية.. وإغلاق ملف الحبس الاحتياطى نهائيا.. والإفراج عن سجناء الرأى

الصفحة الثانية

«التضامن»: انخفاض تعاطى المخدرات بين العاملين في الحكومة إلى 0.5%

«النقل»: محطة عدلي منصور أفضل مشروع نقل في العالم 2022

«الإسكان»: انتهاء واجهات 75 عمارة في «مجرى العيون»

«حياة كريمة» تطلق مبادرة لسداد المصروفات الدراسية للأكثر احتياجا

«الداخلية» تضبط 176 قطعة سلاحا و272 قضية مخدرات

مدير أكاديمية ناصر العسكرية: نخرج كوادر مسلحة بالعلم والمعرفة

«باروكة شعر».. مبادرة «سارة» لإسعاد مرضى السرطان

«العاصمة الإدارية»: تمويل المشروع من حصيلة بيع الأراضي والاستثمارات

الصفحة الثالثة

«الصحة»: تحويل مصر إلى مركز عالمى لتصنيع اللقاحات

«مدبولى» يوجه بتكثيف الجهود لإنهاء المتحف الكبير

«العفو الرئاسى»: ندرس حل المشكلات القانونية لعودة الطلبة المفصولين

«الأوقاف»: نعانى من الفتاوى «الشاذة» لغير المؤهلين

«الأزهر»: الاجتهاد ضرورة مجتمعية.. ووزير سعودى يحذر من الغلو والتطرف

«التعليم العالى»: الدراسة فى أول أكتوبر وإعلان تنسيق «الدبلومات» خلال 72 ساعة

البابا: السيسي حريص على تطوير مسار العائلة المقدسة

2.6 مليار جنيه تكلفة مشروعات برنامج «تنمية الصعيد»

«التخطيط»: أنفقنا 2 تريليون جنيه على برامج الحماية الاجتماعية

«التنمية المحلية»: تنفيذ 2000 مشروع فى أغسطس ضمن «مشروعك» بـ567 مليون جنيه

الزمالك يواجه إليكت التشادى الليلة بحضور 10 آلاف متفرج

الصفحة الرابعة

المعارضة في الحوار الوطني: الاختلاف لن يفسد لـ«الوطن» قضية

خبراء: تغليب الأسماء المحسوبة على المعارضة في «الحوار» نقلة سياسية غير مسبوقة

جورج إسحاق: من الإنصاف عدم دعوة كل من تلوثت يداه بالدماء والعنف.. وأؤيد قرارات التوافق

«القومي لحقوق الإنسان»: نطالب بتسريع وتيرة العفو الرئاسي وتعديل قانوني الدوائر الانتخابية والجنايات

عضو «مجلس الأمناء»: تطبيق الحوار بالمحافظات فكرة جيدة

الصفحة الخامسة

«المصري الديمقراطى»: ينجح الحوار بتحقيق التوافق بين المعارضة والأحزاب المؤيدة

«الوفد»: نطالب بسرعة إصدار قوانين العمل والإدارة المحلية والأحوال الشخصية

«الناصري»: هدفنا القضاء على جماعات «الإسلام السياسي» وحماية المجتمع من شرورها

«الكرامة»: نطالب باستمرار قرارات «العفو» وفتح المجال العام وإطلاق الحريات

«التجمع»: الإصلاح السياسي يبدأ بـ«المحليات».. والحوار بالمحافظات فكرة جيدة

الصفحة السادسة

مصر والسوادن.. شقيق الوادي ياسمح الخصال

علاقات تاريخية يكللها التعاون الاقتصادى وحركة التجارة الاستراتيجية

1.2 مليار دولار قيمة التجارة البينية فى 2021 بنسبة زيادة 60% عن العام السابق.. و«الشرقاوى»: مشروعات لاستغلال الأراضى الخصبة السودانية لزراعتها لصالح مصر

«طريق النور».. مشروعات للربط الكهربائى بين «القاهرة والخرطوم» بـ6.7 مليون دولار

مردود إيجابى لمشروعات المياه المشتركة بين البلدين على التغيرات المناخية

شراكة استراتيجية: العلاقات المصرية- السودانية

الصفحة السابعة

تفاؤل وإشادات بقرارات «حسن عبدالله» فى أول 40 يوما من ولايته لـ«المركزي»

مصرفيون: تخفيف أعباء الموازنة وعدم رفع كلفة الاستثمار أبرز نتائج قرارات القائم بالأعمال

«فهمى»: قرارات «المركزى» تؤكد السير على الطريق الصحيح وتخدم الاقتصاد

«بنك مصر» يشارك فى تطوير وافتتاح مركز «الطب النفسي» بمستشفيات جامعة عين شمس

المصرف المتحد: تخريج أول 30 شركة ضمن مبادرة «رواد النيل»

الصفحة الثامنة

في ذكرى ميلاده السبعين «الوطن» تحتفى بالكاتب الساخر

عاش بجلال الكلمة ومات بتاريخ عامر

أدباء ونقاد في وصف أدبه: نموذج لن يتكرر.. وفنان في «قصر الكلام»

مع «فيلسوف النكتة» لا تبحث عن النكد فهو يعرف طريقك

ملامح جلال في الـ«سبعين»