وزير التعليم يشدد على الالتزام بتحية العلم خلال العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة استعدت جيداً لبداية العام الدراسي الجديد 2023، مشددا على أهمية متابعة العملية التعليمية في المدارس من قبل كل أفراد المنظومة، ليس بهدف التفتيش وتصيد الأخطاء ولكن بهدف التوجيه والإرشاد، مشددا على ضرورة الالتزام بتحية العلم خلال العام الدراسي.

يجب الاحتفال بالطلاب الجدد خلال العام الدراسي الجديد

ووجَّه وزير التعليم، خلال اجتماعه مع مديري المديريات التعليمية، عبر شبكة الفيديو كونفرانس، استعداداً لبداية العام الدراسي الجديد 2023، بضرورة الاحتفال بالطلاب الجدد واستقبالهم في بداية العام الدراسي، وتوفير كل السبل التي تجذب الطالب للمدرسة، مؤكدًا أن عودة الطلاب للمدرسة في العام الدراسي الجديد هدف استراتيجي لأن المدرسة لها دور اجتماعي مهم في بناء شخصية الطالب وفقًا لرؤية مصر 2030.

التأكد من استلام الكتب المدرسية

وشدد وزير التعليم، على ضرورة التأكد من استلام الطلاب للكتب المدرسية، والتوجيه نحو تحميل النسخة الإلكترونية منها، وتقسيط المصروفات الدراسية على 4 أقساط، مع مراعاة الأثر النفسي للطلاب، مشيرًا إلى أنه تم إعفاء المعلمين من نسبة 50% من مصروفات أبنائهم الدراسية وتقسيط النسبة المتبقية على 3 أقساط، مؤكداً على غرس قيم المواطنة، والانتماء والولاء للوطن، وأن تكون الحصة الأولى لكل المراحل عن المشروعات القومية والولاء والانتماء، وتنظيم رحلات مدرسية لزيارة المشروعات القومية للدولة المصرية، والأماكن السياحية.