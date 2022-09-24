«س و ج» عن العام الدراسي الجديد 2022-2023 في المدارس

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد 2022-2023، والذي تستعد له وزارة التربية والتعليم والمديريات والإدارات التعليمية والمدارس على قدم وساق، بانتهاء أعمال الصيانة واستلام الكتب المدرسية تمهيداً لتسليمها للطلاب، أيضاً استعدادات خاصة بتطبيق يوم رياضي في المدارس بما يسهم في تنمية مواهب الطلاب.

المديريات التعليمية، تعمل حالياً على تنفيذ توجيهات الدكتور رضا حجازي، بشأن بدء العام الدراسي الجديد، وانطلاقاً من هذه التوجيهات، نفذ الدكتور عربي أبوزيد، مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مبادرة «اعرف مدرسك» لطلاب رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي والإعدادي الثانوي.

تنفيذ مبادرة «اعرف مدرستك» في الإسكندرية

وقال «أبوزيد» لـ«الوطن»، إن المبادرة تهدف إلى تعريف الطلاب بالمدرسة، مؤكداً أنه حرص على عقد لقاءات مكثفة مع أولياء الأمور للاستماع لآرائهم ومقترحاتهم بشأن العام الدراسي الجديد، لافتاً إلى أنه سيتم تطبيق اليوم الرياضي بنسبة 25% من المدارس بحسب تعليمات الوزارة.

زيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب

من جانبه، قال ناصر شعبان، مدير مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، إن مدارس المديرية تستعد لاستقبال حوالى مليون و557 ألفا و463 طالبة في 3659 مدرسة لجميع المراحل التعليمية، موضحاً أنه تم الانتهاء من كل استعداداتها لاستقبال العام الدراسى الجديد وتم عمل صيانة شاملة لـ87 مدرسة.

وأضاف «شعبان»، لـ«الوطن»، أن المحافظة تعمل بجميع أجهزتها لتوفير مناخ مناسب للطلاب وتسعى جاهدة لتطوير الخدمات التعليمية المقدمة بزيادة أعداد الفصول لتستوعب أكبر عدد ممكن من الطلاب لخفض كثافة الفصول، مؤكداً على تفعيل دور الأنشطة المدرسية لطلاب المدارس خلال العام الدراسى الجديد.

«تعليم القاهرة» توجه بحصر أعداد الطلاب المبدعين من كل إدارة

ووجَّه محمد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بضرورة متابعة المناهج الخاصة بالتربية الفنية ومتابعة المدرسين ومدى تفاعلهم مع الطلاب من حيث عمليات الشرح والتقييم وتفعيل يوم النشاط على 25% من كل إدارة تعليمية وحصر أعداد الطلاب المبدعين من كل إدارة.

يأتي ذلك في إطار الخدمات التعليمية التي تقدمها «الوطن» لقرائها، ستجيب وفق الخريطة الزمنية الدراسية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم، على كل الأسئلة التي تدور في أذهان أولياء الأمور بشأن مواعيد الدراسة والامتحانات والإجازات.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد 2022-2023؟

أكد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن العام الدراسي الجديد 2022، يبدأ اعتباراً من أول أكتوبر المقبل.

متى ينتهي العام الدارسي الجديد؟

ينتهي العام الدراسي الجديد يوم الخميس الموافق 8 يونيو 2023.

كم هي عدد أسابيع الدراسة؟

عدد أسابيع الدراسة 35 أسبوعاً دراسياً كاملاً.

متى ينتهي الفصل الدراسي الأول؟

ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم 26 يناير 2023.

ومتى تبدأ الامتحانات؟

تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يناير 2023.

ومتى يبدأ الفصل الدراسي الثاني؟

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم 11 فبراير 2023 وينتهي يوم 8 يونيو 2023.

ومتى تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني؟

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية يوم السبت الموافق 3 يونيو 2023.

ومتى تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية؟

تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم 8 يوليو 2023.

ومتى تعقد امتحانات الثانوية العامة؟

تعقد امتحانات الثانوية يوم 10 يونيو 2023.

وكم عدد أيام الدراسة في الفصل الدراسي الأول؟

مدة أيام الدراسة الفعلية في الفصل الدراسي الأول 98 يوماً بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

وكم عدد أيام الفصل الدراسي الثاني؟

مدة أيام الدراسة الفعلية 96 يوماً بعد حذف أيام الجمع والإجازات الرسمية.

ومتى تبدأ إجازة نصف العام؟

تبدأ إجازة نصف العام يوم السبت الموافق 28 يناير 2023 وتنتهي يوم الخميس الموافق 9 فبراير 2023.

وأكد «حجازي» في الخطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، أنه في حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

هل هذه المواعيد تسري على جميع المدارس؟

تسري هذه المواعيد على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة للغات، بمختلف مراحل التعليم.