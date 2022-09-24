«التعليم العالي»: لا صحة لتأجيل موعد بداية العام الدراسي الجديد

أكدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء الدراسة بالفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2022/2023، 1 أكتوبر المقبل، مؤكدة عدم صحة الشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن تأجيل الدراسة.

«التعليم العالي»: لا صحة لتأجيل موعد بداية العام الدراسي

وناشدت وزارة التعليم العالي، الطلاب، الاستخدام الرشيد لمواقع التواصل الاجتماعي وعدم الانصياع للشائعات والأخبار الكاذبة التي يتم ترويجها من خلال السوشيال ميديا.

وطالبت وزارة التعليم العالي، الطلاب بالرجوع إلى موقعها الإلكتروني على الإنترنت وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي التالية للتأكد من صحة الأخبار.

الحسابات الرسمية لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي

موقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من هنا

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع «فيسبوك» من هنا.

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على إنستجرام من هنا.

حساب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي على موقع التغريدات القصيرة «تويتر» من هنا.