الجامعات تعلن جداول العام الدراسي الجديد قبل انطلاق الدراسة مطلع أكتوبر

تواصل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة استعداداتها للعام الدراسي الجديد 2022-2023 وفقاً للقواعد والضوابط التي أقرّتها وزارة التعليم العالي، وتبدأ الجامعات نهاية الأسبوع الجاري إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الجاري 2022، وفقاً لتوجيهات الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالي، وكذلك الجاهزية التامة والاستعداد لمواجهة أي سيناريوهات تتعلق بأزمة كورونا، لانطلاق الدراسة في موعدها.

العام الدراسي الجديد 2022

وأكّد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ لـ«الوطن»، الاستعداد التام للعام الدراسي الجديد بتأكّيد تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا، وكذلك إعلان الجداول الدراسية مع بدء العام الدراسي المقرر أن ينطلق الأسبوع المقبل، وفقاً للخريطة الزمنية التي أقرّها المجلس، بجانب التأكّيد على الخطط الكاملة للأنشطة الطلابية المختلفة.

استعدادات العام الدراسي الجديد

ومن جهته، أكّد الدكتور عباده سرحان رئيس جامعة المستقبل في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إعلان جداول العام الدراسي الجديد 2022 وفقاً للتوجيهات التي أقرها الأعلى للجامعات، موضحاً أنَّه سيتمّ إعلان الجداول في الكليات و على الموقع الإلكتروني للجامعات وإرسالها عبر البريد الإلكتروني للطلاب قبل انطلاق العام الدراسي مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة للوقاية من فيروس كورونا قبل انطلاق الدراسة أول أكتوبر المقبل.

وفي السياق ذاته، تواصل الجامعات استقبال الطلاب الراغبين في التسجيل للكليات المختلفة وتقديم الأوراق المرشحين من مكتب التنسيق مع التشديد على تطبيق إجراءات كورونا والالتزام بكل الضوابط والقواعد التي حددتها وزارة التعليم العالي.