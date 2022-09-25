تطعيم 18 ألف و300 مواطن في اليوم الأول لحملة طرق الأبواب بسوهاج

أعلن الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، خلال الاجتماع الذي ترأسه والدكتورة كريمة حامد وكيل المديرية، عن حصول 18 ألف و348 مواطنا على لقاح فيروس كورونا، بحضور الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي، والمشرف العام على تنفيذ الحملة، وفريق إشراف قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، ومديري الإدارات الصحية بالمحافظة، لمناقشة أهم الملاحظات وتقييم الأداء للفرق المشاركة بالحملة.

وأشادت الدكتورة كريمة حامد، وكيل مدرية صحة سوهاج بتعاون جميع الجهات، وكذلك المواطنين وحرصهم على الحصول على اللقاح.

الحملة تستهدف المواطنين من سن 12 عاما

وأضافت الدكتورة غادة أحمد مدير عام الطب الوقائي، أن الحملة تستهدف المواطنين من سن 12 عاما، على أرض محافظة سوهاج.

تاتي هذه الحملة، ضمن الإجراءات التي تتخذها وزارة الصحة، للحفاظ على استمرار استقرار الوضع الصحي.

وتأتي هذه الحملة، بناءا على توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، ورعاية اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج.